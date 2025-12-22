Прямой эфир

Минчанка отдала мошенникам свыше 40 тыс. рублей под предлогом декларирования

22 декабря 2025 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Под предлогом декларирования наличных пенсионерка отдала прибывшему к ней посыльному свыше 40 тысяч рублей в эквиваленте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанка отдала мошенникам свыше 40 тыс. рублей под предлогом декларирования-2

Аферисты действовали по схеме «замены домофона». Они задержаны, а деньги вернут потерпевшей 86-летней минчанке. Оперативники по горячим следам задержали пособника мошенников – 25-летнего иностранца.

Минчанка отдала мошенникам свыше 40 тыс. рублей под предлогом декларирования-4

Андрей Арловский, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома: 
Как установлено, фигурант прибыл в столицу несколько недель назад с целью заработка. О вакансии криминального характера ему рассказал знакомый на родине. Вместе с другим товарищем мужчина приехал в Минск, где по указанию куратора они успели посетить еще четыре адреса и забрать у минчанок сбережения, которые впоследствии передали неизвестным.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенничество под предлогом обновления кода от домофона – новый тип обмана. В МВД напоминают, что не следует поддаваться ложной информации и вступать в переговоры с людьми, цель которых завладеть вашими деньгами.

# МВД Беларуси # Андрей Арловский # МВД # Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
Более 40 бригад скорой помощи будут дежурить в Минске в новогодние праздники
22 декабря 2025 11:02

Более 40 бригад скорой помощи будут дежурить в Минске в новогодние праздники

Неглюбские рушники покорили мир и попали в список ЮНЕСКО! Показываем, как выглядят эти шедевры
22 декабря 2025 09:24

Неглюбские рушники покорили мир и попали в список ЮНЕСКО! Показываем, как выглядят эти шедевры

В Большом театре Беларуси завершился XV Минский международный Рождественский оперный форум
22 декабря 2025 08:52

В Большом театре Беларуси завершился XV Минский международный Рождественский оперный форум