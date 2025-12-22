Минчанка отдала мошенникам свыше 40 тыс. рублей под предлогом декларирования

Под предлогом декларирования наличных пенсионерка отдала прибывшему к ней посыльному свыше 40 тысяч рублей в эквиваленте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Арловский, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Как установлено, фигурант прибыл в столицу несколько недель назад с целью заработка. О вакансии криминального характера ему рассказал знакомый на родине. Вместе с другим товарищем мужчина приехал в Минск, где по указанию куратора они успели посетить еще четыре адреса и забрать у минчанок сбережения, которые впоследствии передали неизвестным.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенничество под предлогом обновления кода от домофона – новый тип обмана. В МВД напоминают, что не следует поддаваться ложной информации и вступать в переговоры с людьми, цель которых завладеть вашими деньгами.