Минчанка отдала мошенникам свыше 40 тыс. рублей под предлогом декларирования

Под предлогом декларирования наличных пенсионерка отдала прибывшему к ней посыльному свыше 40 тысяч рублей в эквиваленте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под предлогом декларирования наличных пенсионерка отдала прибывшему к ней посыльному свыше 40 тысяч рублей в эквиваленте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аферисты действовали по схеме «замены домофона». Они задержаны, а деньги вернут потерпевшей 86-летней минчанке. Оперативники по горячим следам задержали пособника мошенников – 25-летнего иностранца.
Андрей Арловский, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Как установлено, фигурант прибыл в столицу несколько недель назад с целью заработка. О вакансии криминального характера ему рассказал знакомый на родине. Вместе с другим товарищем мужчина приехал в Минск, где по указанию куратора они успели посетить еще четыре адреса и забрать у минчанок сбережения, которые впоследствии передали неизвестным.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенничество под предлогом обновления кода от домофона – новый тип обмана. В МВД напоминают, что не следует поддаваться ложной информации и вступать в переговоры с людьми, цель которых завладеть вашими деньгами.