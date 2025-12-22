К чему стремится молодёжь и чем довольны белорусы? Расскажет Николай Мысливец в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
С наступающим вас!
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Взаимно, абсолютно взаимно. Вас тоже с наступающим!
Александр Осенко:
Каким был год?
Николай Мысливец:
Замечательным. Мы будем готовить одно из самых традиционных блюд белорусской кухни.
– Вы очень ловко орудуете, чувствуется опыт.
– Я с детства возле этой печи крутился.
Александр Осенко:
Что в характере настоящего белоруса?
Николай Мысливец:
Всегда разрешает своей жене знать, где он хранит свою заначку.
Александр Осенко:
Развивается искусственный интеллект, есть социальные сети.
Николай Мысливец:
Псевдопрогнозы в отношении того, что искусственный интеллект способен все заменить, однозначно несостоятельны.
Александр Осенко:
Что белорусы ожидают от нового года?
Николай Мысливец:
Здоровье, семья и дети.
Александр Осенко:
Мы доверяем всем вашим исследованиям, которые проводит ваш Институт.
Николай Мысливец:
Печь – это великая сила!
Александр Осенко:
Как это вкусно.
Николай Мысливец:
Когда с печкой работает мастер.
Александр Осенко:
Ваш рецепт – обалденный! Мы готовим с большой-большой любовью.
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 28 декабря, в 10:15 на «РТР-Беларусь».