К чему стремится молодёжь и чем довольны белорусы? Расскажет Николай Мысливец в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

С наступающим вас!

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Взаимно, абсолютно взаимно. Вас тоже с наступающим! Александр Осенко:

Каким был год? Николай Мысливец:

Замечательным. Мы будем готовить одно из самых традиционных блюд белорусской кухни. – Вы очень ловко орудуете, чувствуется опыт.

– Я с детства возле этой печи крутился. Александр Осенко:

Что в характере настоящего белоруса?

Николай Мысливец:

Всегда разрешает своей жене знать, где он хранит свою заначку. Александр Осенко:

Развивается искусственный интеллект, есть социальные сети. Николай Мысливец:

Псевдопрогнозы в отношении того, что искусственный интеллект способен все заменить, однозначно несостоятельны. Александр Осенко:

Что белорусы ожидают от нового года? Николай Мысливец:

Здоровье, семья и дети. Александр Осенко:

Мы доверяем всем вашим исследованиям, которые проводит ваш Институт.