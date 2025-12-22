Прямой эфир

К чему стремится молодёжь и чем довольны белорусы? Расскажет Николай Мысливец в «Рецепте настоящего белоруса»

22 декабря 2025 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
С наступающим вас!

К чему стремится молодёжь и чем довольны белорусы? Расскажет Николай Мысливец в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Взаимно, абсолютно взаимно. Вас тоже с наступающим!

Александр Осенко:
Каким был год?

Николай Мысливец:
Замечательным. Мы будем готовить одно из самых традиционных блюд белорусской кухни.

– Вы очень ловко орудуете, чувствуется опыт.
– Я с детства возле этой печи крутился.

Александр Осенко:
Что в характере настоящего белоруса?

К чему стремится молодёжь и чем довольны белорусы? Расскажет Николай Мысливец в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Николай Мысливец:
Всегда разрешает своей жене знать, где он хранит свою заначку.

Александр Осенко:
Развивается искусственный интеллект, есть социальные сети.

Николай Мысливец:
Псевдопрогнозы в отношении того, что искусственный интеллект способен все заменить, однозначно несостоятельны.

Александр Осенко:
Что белорусы ожидают от нового года?

Николай Мысливец:
Здоровье, семья и дети.

Александр Осенко:
Мы доверяем всем вашим исследованиям, которые проводит ваш Институт.

К чему стремится молодёжь и чем довольны белорусы? Расскажет Николай Мысливец в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Николай Мысливец:
Печь – это великая сила!

Александр Осенко:
Как это вкусно.

Николай Мысливец:
Когда с печкой работает мастер.

Александр Осенко:
Ваш рецепт – обалденный! Мы готовим с большой-большой любовью.

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 28 декабря, в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью # Александр Осенко # Николай Мысливец

Другие новости рубрики

Все новости
К 2030 году мы намерены увеличить потребление электроэнергии до 47 млрд кВт.ч – Панченко
22 декабря 2025 11:19

К 2030 году мы намерены увеличить потребление электроэнергии до 47 млрд кВт.ч – Панченко

О каких правилах безопасности нужно помнить во время новогодних праздников? Рассказали в МЧС
22 декабря 2025 11:12

О каких правилах безопасности нужно помнить во время новогодних праздников? Рассказали в МЧС

Минчанка отдала мошенникам свыше 40 тыс. рублей под предлогом декларирования
22 декабря 2025 11:06

Минчанка отдала мошенникам свыше 40 тыс. рублей под предлогом декларирования