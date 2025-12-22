К 2030 году мы намерены увеличить потребление электроэнергии до 47 млрд кВт.ч – Панченко
В Беларуси отмечается День энергетика. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс страны является одной из ключевых отраслей национальной экономики, а запуск двух энергоблоков Белорусской АЭС как никогда усилил энергетический потенциал республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: решение о строительстве третьего энергоблока АЭС стало важным шагом для укрепления суверенитета страны
С момента включения первого энергоблока в ноябре 2020 года станция уже выработала порядка 55 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это позволило заместить около 15 миллиардов кубометров природного газа.
Сегодня БелАЭС обеспечивает более 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии, снижает валютную нагрузку на экономику, а главное – позволяет формировать тарифы без привязки к изменениям цен на ресурсы на мировом рынке. Решение о строительстве третьего энергоблока стало своевременным и важным шагом на пути дальнейшего развития Беларуси и укрепления ее суверенитета.
В Беларуси отмечают День энергетика
Андрей Панченко, генеральный директор ГПО «Белэнерго»:
Сегодня ГПО «Белэнерго» отработало уже с Национальной академией наук и другими заинтересованными по подготовке технико-экономического обоснования сооружения второй атомной станции. Конечно же, в 2024 году был достигнут исторический максимум – это потребление порядка 43,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. И к 2030 году планируем выйти на 47 миллиардов киловатт-часов электрической энергии.
Энергетическая отрасль является важной составляющей фундамента экономики и гарантом качества жизни – от работы заводов и транспорта до комфорта в каждом доме. Так, за последние пять в стране – 90 многоквартирных жилых домов были переведены на электроотопление.