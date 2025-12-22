К 2030 году мы намерены увеличить потребление электроэнергии до 47 млрд кВт.ч – Панченко

В Беларуси отмечается День энергетика. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс страны является одной из ключевых отраслей национальной экономики, а запуск двух энергоблоков Белорусской АЭС как никогда усилил энергетический потенциал республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента включения первого энергоблока в ноябре 2020 года станция уже выработала порядка 55 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это позволило заместить около 15 миллиардов кубометров природного газа.

Сегодня БелАЭС обеспечивает более 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии, снижает валютную нагрузку на экономику, а главное – позволяет формировать тарифы без привязки к изменениям цен на ресурсы на мировом рынке. Решение о строительстве третьего энергоблока стало своевременным и важным шагом на пути дальнейшего развития Беларуси и укрепления ее суверенитета.