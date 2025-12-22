Рютте заявил о готовности ряда стран ЕС направить войска в Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что европейские страны готовы направить в Украину войска в случае, если РФ нарушит предполагаемый в будущем мирный договор с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

Он уточнил, что несколько стран готовы предоставить войска Киеву, если это потребуется. Рютте также добавил, что в данный момент ведется работа по определению точной структуры «коалиции желающих».

При этом в Министерстве иностранных дел РФ не раз заявляли, что дислоцирование войск НАТО на украинской территории неприемлемо для Москвы и грозит эскалацией.

Фото: nato.int