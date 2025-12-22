Как защитить кожу рук зимой? Простые советы от косметолога

Жанна Кудина, косметолог:

С наступлением холодов наша кожа подвергается дополнительному стрессу. Особенно страдает чувствительная кожа рук. И важно соблюдать простые правила для того, чтобы поддержать руки в красивом внешнем виде и здоровом состоянии.

Для этого придерживайтесь простых советов. Используйте питательный крем. Не забывайте его наносить утром и вечером, а также каждый раз после того, когда вы моете руки.

Следите за тем, чтобы после мытья руки вытирались насухо, не оставалось излишков воды. Эти излишки могут привести к повреждению нежной кожи рук при воздействии низких температур.

Обязательно носите теплые перчатки или варежки, когда вы выходите на улицу. Крем для рук должен содержать питательные вещества, такие как витамин Е, сквален, парафин. Это поможет защитить нежную кожу от температурных воздействий.