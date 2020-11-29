В Беларуси выздоровели 113 375 пациентов с коронавирусом. Данные Минздрава на 29 ноября

В стране делается все возможное, чтобы эффективно противодействовать заболеванию. Но медики взывают и к личной ответственности каждого.

Новости Беларуси. В Беларуси к 29 ноября выздоровели и выписаны 113 375 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тому же введенные ограничительные меры, а также обязательный режим уже дают свои результаты. В ряде городов отмечается серьезное снижение уровня заболеваемости. Однако в общей статистике количество заболевших пока превышает выписку.

За минувшие сутки выявлено 1 684 новых случая заражения. Всего же в стране с положительным тестом зарегистрировано 135 008 человек. Ведется масштабная работа по диагностике. Более 3 миллионов 250 тысяч исследований сделали в белорусских лабораториях с февраля. К сожалению, за весь период распространения инфекции на территории страны умер 1 151 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.