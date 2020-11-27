Ответьте себе на вопрос: вам точно будет лучше продолжать разрушать страну? Мнение жены офицера в рубрике «Негладко»

Новости Беларуси. Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества вновь готова Юлия Артюх. Женский взгляд на ситуацию в рубрике «Негладко» на СТВ. Юлия Артюх:

На прошлой неделе произошло много событий, одно из них – невероятное разоблачение меня. Оказывается, я никакая не многодетная мама и не жена офицера, а журналистка с тысячами лиц. На расследование были брошены все силы, так как я невероятно тщательно скрывала свою причастность к СТВ, выходя каждую неделю в эфир.

Не удивительно, что для многих змагаров совместить разные социальные и профессиональные роли кажется немыслимым, учитывая их сложный, но бессмысленный образ жизни «площадь – забастовка – Куропаты – площадь». После всплесков агрессивных призывов в Telegram-чатах пошла новая волна угроз и оскорблений, которая стала уже неотъемлемой частью «мирных протестов». Каждый считает нужным приобщиться к революции путем изощренного, как можно более гадкого оскорбления или призыва убить/казнить. Почему такие «тонкости в общении» позволяют себе только люди с профилем сердечек, кулачков и рогаток? Это показывает уровень их воспитания и интеллекта? Или, точнее, отсутствие первого и второго?

Кровожадная Тихановская затеяла разлад в нашем обществе. Она призывает разрушить нашу страну, хайпует на несчастьи других людей, кидает как расходный материал на передовую, а сама ждет очередную подачку в виде недвижимости в Евросоюзе или хотя бы еды или нового костюма. Шоу – вот что необходимо Тихановской. Картинки, декорации, спектакль. Не зря Латушко и Алексеевич у нее в замах ходят. Жизни и судьбы людей используются как сюжеты для ее новой книги, которую назвали «Моя борьба». Да уж, борьба ее, а слезы над могилой сына – чужие. Смерть человека экстремистские последователи Светы превратили в спектакль, представление. Во что угодно, но только не в выражение скорби и потери. Никто из них этого парня Романа не знал, и всем им плевать, умер он или был бы это какой-то другой парень. Они просто рады этой гибели, чтобы играть на чувствах и эмоциях людей! Света, когда же ты насытишься несчастьями белорусов? Сколько еще надо, что бы картинки в книге были острыми и животрепещущими? Если бы белорусская Гуайдо любила нашу страну, наших детей и каждого из нас, не деля на цвета, то призвала бы прекратить всю эту чернь и грязь, которую сама же и развела.

Но есть только одно объяснение, почему она так не сделала – ей это не выгодно. Ее новая богатая жизнь, за которую она держится, рассчитываясь жизнями белорусов, прекратится ровно в тот миг, в который прекратятся протесты в Беларуси. Понятно, что в нашем обществе, как и в любом другом, есть деструктивные элементы, личности с низкой социальной ответственностью и отсутствием моральных принципов. Тихановская будто выполнила ритуал по вызову злых сил и духов, чтобы вся нечисть вылезла наружу. 26 лет эти злые силы спали, но сейчас их подпитывают деньгами, лозунгами и грязнейшими преступлениями против граждан нашей страны, смерть которых используют как жертвоприношение в сектантских обрядах. Пытаются сломать стереотипы, прививая новые: что милиция – это плохо, черное – это белое и что закон – это беззаконие. Мы видим, что для БЧБ-террористов в этой информационной войне человек – это лишь противник, за ним не рассматривают ни прошлого, ни будущего, ни настоящего. Это всего лишь цель.

Остудите свой пыл и подумайте, взвесьте все за и против. И ответьте себе на вопрос: вам точно будет лучше продолжать разрушать страну? Вы хотите, чтобы наши с вами дети потом десятки лет восстанавливали ее после этого невероятного безумия? Мы все граждане нашей независимой и суверенной страны. Мы есть, мы разные, но нельзя поддаваться чувству ненависти, которым пытаются наполнить наши сердца, пичкая грязной ложью в проплаченных Telegram-каналах. Те, кто кормится западными евро, любыми силами или, как им нравится говорить, стуча синими пальцами по клавиатуре, пытаются не дать зачахнуть увядающему противостоянию внутри страны.

Посмотрела я польский выпуск аналога «Калыханки» – вот уж ничего сами придумать не могут! Там были все: Степашка, Хрюша и Каркуша. Очень повеселили своим детским лепетом, нелепыми смешками, ухмылкой и недалекими шуточками. Ну, детям с БЧБ головного мозга этот бред, может, и зайдет, но куда зайдет, оттуда и выйдет. Максимум – в гнилые изрекания в Telegram-помойных-каналах. А само трио из леса решило подзаработать легких деньжат и заодно посмеяться с недореволюционеров, как они сами их называют. Для этих же целей и организовали стримчики, чтобы еще с YouTube зарабатывать. Все у них про деньги и за деньги, как и у всей тиханохунты. Попросите накануне у них помощи те, кто без работы остались, они вас быстро перенаправят в фонд. А фонд, как уже выяснилось, может оказать только моральную (ну, и психологическую) помощь. А чаще всего абонент временно недоступен.