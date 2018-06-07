«Стиральные машины попадаются»: что находят в белорусских водоёмах

Почти все случаи с травмами на воде – это ныряльщики и запрещённые места для купания.

Новости Беларуси. Как проверяют водоёмы и пляжи перед открытием купального сезона, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

После зимы чего только не находят. Разбитые бутылки, автомобильные покрышки, арматура и даже старая бытовая техника, мебель.

Когда после паводка уходит вода, она уносит с собой в реки и озёра то, что человек бросил на берегу. Всё это – опасность под водной гладью.

Сергей Шелков, водолаз-спасатель Могилёвской областной организации ОСВОД:

Попадались нам снаряды, патроны. Эхо войны. Каждый год мы обследуем, достаём всё новое и новое. Бутылки, стиральные машины попадаются.

И мусор, который выкидывают, бытовой.

Я считаю, это – от нашей культуры, наших людей. Были бы люди культурнее, у нас меньше было бы мусора. Те же бутылки, что кидаются, бьются, распиваются. Всё это мы находим на дне.

«Не зная броду, не лезьте в воду»: спецрепортаж из Могилёвской области