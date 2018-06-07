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Прощание с Эдуардом Зарицким пройдет 8 июня в Белорусской академии музыки

07 июня 2018 16:25
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Новости Беларуси. 8 июня Беларусь простится с народным артистом – композитором Эдуардом Зарицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гражданская панихида пройдет в Белорусской академии музыки с 12:00 до 14:00.

Прощание с Эдуардом Зарицким пройдет 8 июня в Белорусской академии музыки-1

Эдуард Зарицкий написал музыку более чем к 600 песням, которые исполняют звезды белорусской и российской эстрады. А под его «Калыханку» отправляются спать тысячи маленьких радиослушателей. Эдуард Борисович был постоянным участником многих творческих проектов на СТВ, в том числе и «Золотой коллекции белоруской песни».

Прощание с Эдуардом Зарицким пройдет 8 июня в Белорусской академии музыки-4

Эдуарду Зарицкому было всего 72. Похоронят народного артиста Беларуси на Восточном кладбище в Минске.

Соболезнования родным и близким направил Президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что творчество Эдуарда Зарицкого является частью духовного богатства страны, а его жизнь – вдохновляющим примером для коллег и преданных поклонников.

# Некролог # общество # Эдуард Зарицкий # Фотофакт

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