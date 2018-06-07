«Нырнул, а там было дерево. Cломал шею. Из-за одной глупости сломалась вся жизнь»

Новости Беларуси. Историю парня, пострадавшего во время прыжка в воду, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Новости Беларуси. Историю парня, пострадавшего во время прыжка в воду, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Олег Соколов, житель г. Чаусы:
На этой фотографии мне 20 лет. Это я был в Минске, в метро, ездили мы отдыхать с друзьями.
День 3 июня 2015 года разделил жизнь Олега на «до» и «после». До – это активный молодой человек, работающий автослесарем и любитель побегать в футбол.
После – роль зрителя и инвалидная коляска.
Олег Соколов:
Мы с друзьями собрались на речку съездить. Поехали на Дрануху, это на Прони. Решили покупаться, жарко было. Начали прыгать. Любил нырять постоянно головой вниз. Нырнул, а там, оказывается, было дерево. Не знал этого места.
Нырнул, сломал шею.
Очнулся уже в больнице. Не помнил, как происходило.
На водоёме был не один. Друзья достали парня из воды и позвонили в «скорую».
После операции врачи не стали зря обнадёживать. С переломом шейного позвонка шансов встать на ноги практически нет.
Прошлой жизни уже не вернуть.
Олег Соколов:
Всегда такие мысли: «Зачем?», – приходят постоянно. Из-за одной какой-то глупости всё сразу сломалось, вся жизнь, работы нет, всё ушло в никуда.
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