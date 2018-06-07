«Нырнул, а там было дерево. Cломал шею. Из-за одной глупости сломалась вся жизнь»

Новости Беларуси. Историю парня, пострадавшего во время прыжка в воду, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Олег Соколов, житель г. Чаус ы: На этой фотографии мне 20 лет. Это я был в Минске, в метро, ездили мы отдыхать с друзьями.

День 3 июня 2015 года разделил жизнь Олега на «до» и «после». До – это активный молодой человек, работающий автослесарем и любитель побегать в футбол.

Олег Соколов:

Мы с друзьями собрались на речку съездить. Поехали на Дрануху, это на Прони. Решили покупаться, жарко было. Начали прыгать. Любил нырять постоянно головой вниз. Нырнул, а там, оказывается, было дерево. Не знал этого места.

Нырнул, сломал шею.

Очнулся уже в больнице. Не помнил, как происходило.

На водоёме был не один. Друзья достали парня из воды и позвонили в «скорую».