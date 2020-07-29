«Не знали, с чем мы столкнёмся». О чём рассказывают медики, которые лечили больных с коронавирусом в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси продолжат улучшать возможности региональной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Барановичах открыли новую станцию скорой помощи с расширенным функционалом. Она стала третьей подобной в стране.

Такие объекты есть в Минске и Бресте. В зоне обслуживания – больше 200 тысяч человек. Много внимания сегодня и самим медикам – их продолжают чествовать по всей стране. Подробности в материале Кристины Протосовицкой. Диспетчерский пункт – точка начала борьбы за здоровье и жизнь пациента. Новая система станции неотложной помощи позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение скорых по городу и оперативно отправлять бригаду по нужному адресу.

Лариса Ефимик, фельдшер станции скорой медицинской помощи:

Здесь мы видим, с какой скоростью движется автомобиль, где и какие пробки в городе, чтобы сориентировать водителя и чтобы быстрее доехать к пациенту по адресу. Барановичи – второй по численности город в регионе. За год станция принимает до 60 тысяч вызовов. Зона обслуживания – больше 200 тысяч человек.

Геннадий Тутин, водитель станции скорой медицинской помощи:

15 бригад на сегодняшний день у нас в городе и две бригады в районе, то есть получается 17 бригад. Новую крышу над головой получили и автомобили скорой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Чинить здесь смогут не только человека, но и рабочих железных лошадок. Станция скорой помощи – это и медицинский транспорт. Гараж с возможностью техосмотра, автомойки, подъемники и парковка – условия, о которых раньше и не мечтали.

Площади станция увеличила в три раза. В двухэтажном здании все, что может понадобиться медикам – смотровые, комнаты отдыха, раздевалки, прачечные. Одним словом, условия, чтобы и работалось легче. Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать» Маски и защитные костюмы медики сменили на деловые. По всей стране они получают заслуженные награды.

Владимир Саливончик – один из восьми в Беларуси, кто удостоен медали «За трудовые заслуги». Он возглавляет отделение реанимации Брестской областной больницы. В профессии – четверть века. Пандемия и без того сложный график без выходных превратила в круглосуточный.

Владимир Саливончик, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной больницы:

Эпицентр был, к сожалению, везде. Любая больница, не приспособленная или не выполняющая функции инфекционного отделения, стала выполнять эти функции. Многим врачам, которые не были до этого инфекционистами, пришлось стать ими и помогать в борьбе с коронавирусом. Не будь этого, было бы невозможно справиться.

А вот врач из Гомеля Елена Бортновская посвятила жизнь борьбе с инфекциями. Признается, самое сложное было жить в режиме ожидания и следить за действиями коллег за рубежом. Когда началась реальная работа, просто спасали жизни. В Гомельской области именно инфекционная больница приняла первого пациента с COVID-19.

Елена Бортновская, заместитель главного врача Гомельской областной клинической инфекционной больницы:

Ощущения за эти три месяца от работы менялись. От тревожно-волнительных, когда мы только ожидали подъем заболеваемости, не знали с чем мы столкнемся. Видели только по телевизору, как борются медики Китая, Италии, Испании, и сами были в ожидании. Когда стали поступать пациенты, начался обычный рабочий процесс.