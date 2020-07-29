Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать»

Также в новой станции появились гаражи с возможностью технического осмотра специального транспорта. Обновили систему диспетчерской службы. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение скорых по городу и оперативно отправлять бригаду по нужному адресу. Кроме того, у персонала теперь есть комната отдыха.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать и, ну не скажу, что по-хорошему завидую коллегам, но я рад за своих коллег. За то, что у них появился такой второй профессиональный дом, где они могут осуществлять свою работу в комфортных условиях. Созданы современные условия для стерилизации инструмента, чтобы мы помощь могли оказывать безопасно и оперативно. Здесь созданы хорошие условия для оказания первичной помощи, если сам обратился пациент – есть необходимое оборудование. Опять же, условия для отдыха и приема пищи, условия во многом даже для оформления медицинской документации здесь созданы очень достойно.