Прямой эфир

Во Дворце Независимости обсудили подготовку к Посланию Президента белорусскому народу и парламенту

29 июля 2020 20:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 29 июля во Дворце Независимости обсудили подготовку к важнейшему общественно-политическому событию – предстоящему Посланию Президента белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости обсудили подготовку к Посланию Президента белорусскому народу и парламенту-1

Президент встретился с руководителями госорганов и должностных лиц, ответственных за организацию Послания.

Были обсуждены содержательные и организационные моменты. Всякий раз это анализ ситуации в экономической жизни страны, отношений с другими государствами, международной конъюнктуре. А также прогноз развития страны на ближайшую перспективу.

Во Дворце Независимости обсудили подготовку к Посланию Президента белорусскому народу и парламенту-4

Напомним, Послание главы государства народу и парламенту состоится в начале следующей недели.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Валерий Вакульчик рассказал подробности задержания боевиков иностранной ЧВК под Минском
29 июля 2020 20:02

Валерий Вакульчик рассказал подробности задержания боевиков иностранной ЧВК под Минском

Анатолий Исаченко: 15 тысяч деревень пользуются услугами автолавок. Эта услуга востребована
29 июля 2020 20:02

Анатолий Исаченко: 15 тысяч деревень пользуются услугами автолавок. Эта услуга востребована

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых
29 июля 2020 19:07

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых