Во Дворце Независимости обсудили подготовку к Посланию Президента белорусскому народу и парламенту

Новости Беларуси. 29 июля во Дворце Независимости обсудили подготовку к важнейшему общественно-политическому событию – предстоящему Посланию Президента белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент встретился с руководителями госорганов и должностных лиц, ответственных за организацию Послания.

Были обсуждены содержательные и организационные моменты. Всякий раз это анализ ситуации в экономической жизни страны, отношений с другими государствами, международной конъюнктуре. А также прогноз развития страны на ближайшую перспективу.