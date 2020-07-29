Во Дворце Независимости обсудили подготовку к Посланию Президента белорусскому народу и парламенту

Новости Беларуси. 29 июля во Дворце Независимости обсудили подготовку к важнейшему общественно-политическому событию – предстоящему Посланию Президента белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 29 июля во Дворце Независимости обсудили подготовку к важнейшему общественно-политическому событию – предстоящему Посланию Президента белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент встретился с руководителями госорганов и должностных лиц, ответственных за организацию Послания.
Были обсуждены содержательные и организационные моменты. Всякий раз это анализ ситуации в экономической жизни страны, отношений с другими государствами, международной конъюнктуре. А также прогноз развития страны на ближайшую перспективу.
Напомним, Послание главы государства народу и парламенту состоится в начале следующей недели.