Лилия Ананич: мы наблюдаем вброс через соцсети и ложных ценностей, и ложных призывов. И мы не можем быть безучастными

Новости Беларуси. Иммунитет от инфодемии. Как не попасть в IT-сети и уберечь детей от негативной информации в интернете? «В сетях социальных сетей» – тема, которая 29 июля была в центре внимания Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, в формате дискуссии представительницы прекрасного пола совместно со специалистами разных сфер обсуждают топовые вопросы.

Современные медиа-площадки позволяют обмениваться мнениями – и это позитив. Но, к сожалению, все чаще это поле коммуникации используют как инструмент политтехнологи. И далеко не с целью общения, и далеко не во благо, а с целью продвижения деструктивных идей.

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин»:

К большому сожалению, мы наблюдаем вот такой негативный вброс через социальные сети в общественное мнение и ложных ценностей, и ложных призывов. И мы не можем сегодня быть безучастными к тому, чтобы не реагировать на складывающиеся обстоятельства. Поэтому как парламентарии мы, конечно, видим необходимость дальнейшего совершенствования законодательства. Это не значит, что нужно запрещать, но должно быть четкое понимание, что есть границы дозволенного.