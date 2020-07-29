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«Госконтроль должен носить упреждающий характер». О чём говорили Александр Лукашенко и Иван Тертель

29 июля 2020 20:55
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Новости Беларуси. Структура, кадры, впечатления. 29 июля Президент провел рабочую встречу с недавно назначенным председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Госконтроль должен носить упреждающий характер». О чём говорили Александр Лукашенко и Иван Тертель-1

Президент обозначил два вопроса. Первый – состояние дел в Комитете госконтроля. У Ивана Тертеля было время войти в курс дела и оценить работу ведомства. Вторая тема разговора – дополнительные поручения. Вместе с непосредственными должностными обязанностями глава КГК патронирует Витебскую область.

Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с председателем КГК Иваном Тертелем

«Госконтроль должен носить упреждающий характер». О чём говорили Александр Лукашенко и Иван Тертель-4

Иван Тертель доложил главе государства о работе комитета. У госконтроля – новые приоритеты: не наказывать за нарушения, а упреждать их. Аудиторы ориентируются и на оказание помощи.

«Госконтроль должен носить упреждающий характер». О чём говорили Александр Лукашенко и Иван Тертель-7

Иван Тертель, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Президент обратил внимание на то, что государственный контроль должен носить упреждающий характер, профилактический.

Второй вопрос, который обсуждался и будет особое внимание уделено, – это ситуация, связанная с развитием экономики, остальных аспектов функционирования Витебской области. Есть поручение заниматься этим вопросом. Будем работать, будем помогать местным органам власти в развитии экономики и решении других проблемных аспектов, в соответствии с поручением главы государства.

«Госконтроль должен носить упреждающий характер». О чём говорили Александр Лукашенко и Иван Тертель-10

Среди ближайших задач КГК – улучшить работу лесной отрасли и добиться лучшего эффекта в деревообработке.

# Комитет госконтроля # общество # Александр Лукашенко # Иван Тертель # Фотофакт

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