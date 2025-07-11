Максим Аверин: самое большое отличие «Славянского базара» – здесь атмосфера семьи

«Вселенная с большой интересной историей». Так Александр Лукашенко назвал «Славянский базар в Витебске», открывая 34-й по счету фестиваль. Яркая церемония состоялась накануне, и впереди – целая россыпь творческих событий. Десятки мероприятий запланированы и на сегодня. Большинство из них в рамках Дней Союзного государства, которые ежегодно укрепляют дружбу белорусов и россиян. По мнению Президента, «Славянский базар в Витебске» является островком душевного единения, тепла и света. Глава государства призвал белорусов сохранить свои самобытность, культуру и традиции в век глобальных перемен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За свою историю Международный фестиваль искусств принял жителей шести континентов, сотни артистов и миллионы зрителей. Менялся состав участников и жюри конкурса, ведущие и декорации, обновлялись и возводились с нуля концертные площадки, но сам форум никогда не менял место прописки. В летнем амфитеатре выступают мэтры белорусской и зарубежной эстрады, а также гости из далеких географически, но близких по духу государств.