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Максим Аверин: самое большое отличие «Славянского базара» – здесь атмосфера семьи

11 июля 2025 08:17
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«Вселенная с большой интересной историей». Так Александр Лукашенко назвал «Славянский базар в Витебске», открывая 34-й по счету фестиваль. Яркая церемония состоялась накануне, и впереди – целая россыпь творческих событий. Десятки мероприятий запланированы и на сегодня. Большинство из них в рамках Дней Союзного государства, которые ежегодно укрепляют дружбу белорусов и россиян. По мнению Президента, «Славянский базар в Витебске» является островком душевного единения, тепла и света. Глава государства призвал белорусов сохранить свои самобытность, культуру и традиции в век глобальных перемен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Аверин: самое большое отличие «Славянского базара» – здесь атмосфера семьи-2

За свою историю Международный фестиваль искусств принял жителей шести континентов, сотни артистов и миллионы зрителей. Менялся состав участников и жюри конкурса, ведущие и декорации, обновлялись и возводились с нуля концертные площадки, но сам форум никогда не менял место прописки. В летнем амфитеатре выступают мэтры белорусской и зарубежной эстрады, а также гости из далеких географически, но близких по духу государств.

Максим Аверин: самое большое отличие «Славянского базара» – здесь атмосфера семьи-4

Максим Аверин, народный артист России:
Такая атмосфера душевная, семейная. Это, наверное, самое большое отличие «Славянского базара» – что здесь атмосфера семьи. Это самое главное.

Максим Аверин: самое большое отличие «Славянского базара» – здесь атмосфера семьи-6

Сергей Лазарев, певец (Россия):
Отличный Витебск. Беларусь, как всегда, хорошо встречает, люблю приезжать, возвращаться, и это хорошая традиция.

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# Максим Аверин # Сергей Лазарев # Славянский базар в Витебске

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