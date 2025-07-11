Дома от 16 тысяч рублей – как в Беларуси можно построить жильё по господдержке

Собственный дом – символ спокойствия и стабильности. И сегодня эта мечта при определенных стараниях самого застройщика вполне реальна, тем более, что государство предлагает варианты поддержки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть из них реализуют лесхозы страны, которые не только отпускают древесину по льготной цене, но и продают уже готовые деревянные домокомплекты. Производство продукции расширяется.

Андрей Мацкевич начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси: Задача лесхозов с направлением домостроения не зарабатывается. Как раз таки людям предложить сегодня все варианты домокомплектов, которые будут приемлемые по цене. Поэтому основной наших лесхозов – это был как раз на нашем населении, на наших белорусских гражданах.

Создана площадка по производству домокомплектов и в Столбцовском лесхозе. Поставки ведут как на внутренний рынок, так и на экспорт. В месяц перерабатывают около четырех тысяч кубометров древесины.

Геннадий Шпилевский главный инженер Столбцовского лесхоза:

Разработали проект, 54 квадрата, домик садовый. Один дом где-то порядка занимает одного месяца, чтобы полностью его привести в готовность. За прошлый год, только указ вышел, мы продали четыре дома-комплекта. А в этом уже изготовили четыре, вот пятый уже готовим, и два по льготному кредитованию продали.

Дом площадью 54 квадратных метра с террасой стоит чуть более 28 тысяч рублей, а самый доступный вариант обойдется в 16 тысяч. На выбор предлагается три версии типового проекта. Список заказов не пустует.