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Не задумываясь, решили приехать: на перезахоронении жертв «Шталаг 328» присутствовали родственники из России

08 декабря 2016 14:28
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Новости Беларуси. Останки 6 советских воинов предали земле 8 декабря под Борисовом.

Считавшиеся все это время пропавшими без вести во время Великой Отечественной, они сложили свои головы в концлагере «Шталаг 328».

В этом году в ходе строительных работ специалисты 52 отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Беларуси обнаружили и смогли идентифицировать останки военнопленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почтить память своих отцов, дедов и прадедов приехали родственники из Казани, Москвы и Тюмени.

Юрий Гордеев:
Проводить приехали своего дядю Гордеева Василия Трофимовича. В 1941 году погиб получается здесь. Считался пропавшим без вести с 1941 года.

И вот только 3 декабря 2016 года мы узнали, что найден медальон, к счастью, хорошо сохранился. Все данные, фамилия, имя, отчество, год рождения, все совпадает. Не задумываясь, решили приехать. 

Александр Вольфович, командующий войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил Республики Беларусь:
По архивным данным, которые мы поднимали, здесь, на территории концлагеря «Шталаг 382», было захоронено около 10 тысяч останков.

4300 останков было поднято воинами поискового батальона.

Подробнее о церемонии можно узнать здесь.

# общество # Беларусь помнит # Александр Вольфович # Юрий Гордеев

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