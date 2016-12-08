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Останки жертв лагеря военнопленных «Шталаг 382» перезахоронят в Борисовском районе 8 декабря

08 декабря 2016 05:59
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Новости Беларуси. Останки жертв лагеря военнопленных «Шталаг 382» 8 декабря перезахоронят в Борисовском районе. Родные погибших приедут из Казани, Москвы и Тюмени. Они посетят воинскую часть в Борисове, возложат цветы к памятнику жертвам фашизма.

Также пройдет вечер-реквием «Помним ваши имена», куда приглашены ветераны, военнослужащие и школьники.

В первые месяцы войны многим советским воинам пришлось пройти через лагеря для военнопленных. Один из них – «Шталаг 382», который находился в Борисове.

Сейчас на этой территории располагается полк связи.

Захоронение военнопленных было обнаружено во время проведения строительных работ. Найдены останки более 4 тысяч человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Подробнее о церемонии можно прочитать здесь.

# общество # Беларусь помнит

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