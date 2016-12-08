Клиенты переносят негатив на нас, но мы – посредники: продавцы впечатлений о недействительных сертификатах

Правда от истины отличается тем, что истину не знает никто. Но вот правду знает каждый. И у каждого она своя. Своей правдой поделятся герои этого сюжета. Та или иная история, даже изученная вдоль и поперёк, всегда может удивить. Своим продолжением. Пару недель назад в нашей программе выходил сюжет о минчанах, у которых не сложились отношения с подарочным сервисом. Александр Запотылок:

В мае-месяце мне подарили сертификат на прокат квадроциклов, к сожалению, воспользоваться я им не смог.



Владимир Масловский:

На день рождения мне подарили купон на прыжок с парашютом от организации «Дару» и мне «посчастливилось» столкнуться с этими ребятами.

За день до своего прыжка я узнал, что сертификат недействителен. Арсений Василевский:

Мы сбрасывались на подарок коллеге, она – любитель экстремальных видов спорта и, в связи с этим, мы купили ей сертификат «Дару» на прыжок с парашютом, подарили его. Она приехала на Боровую и ей там отказали в использовании сертификата, в связи с тем, что «Дару» не оплатила ДОСААФу данную услугу. Продавцы впечатлений участвовать в съемках сюжета категорически отказались. Однако, после выхода программы представители компании оперативно вышли на связь, и, в конце концов, долгожданная встреча состоялась. В том, что ситуация не из приятных, с клиентами согласны. И пытаются объяснить, почему так произошло. Евгений Чуев, директор компании:

Дело в том, что в нашем каталоге достаточно большое количество услуг, и не всегда мы можем отследить тот или иной момент. Где-то мы не можем проследить, что партнер перестал оказывать услуги. Либо, что партнер закрылся или окончился сезон услуги раньше времени. Например, климатические условия не позволяют.



Так или иначе, неприятный сюрприз в планы дарителей явно не входил, и вполне логично, что свои претензии молодые люди направили туда, где, сами того не подозревая, приобрели негативные эмоции вместо приятных впечатлений.

Евгений Чуев, директор компании:

Клиенты в этих ситуациях переносят свой негатив на нас, хотя, на самом деле, за качество услуги и за ее оказание отвечает наш партнёр. Мы являемся посредником, который продает подарочный сертификат на данную услугу. Это именно то, что должны понимать потребители. Подарочный сервис оформляет красивую открытку и является посредником между покупателем и продавцом. Однако, сам сертификат не является безусловным гарантом того, что его счастливый обладатель, действительно, получит оплаченные впечатления и произойдёт это в срок. Как ни странно, сотрудники компании советуют в таких случаях проявлять терпение и спокойно реагировать на подобные ситуации. Евгений Чуев, директор компании:

Покупатель подарка и его получатель должны руководствоваться общечеловеческой логикой и понимать, что есть сезонность какой-то услуги, не всегда можно оказать услугу в срок. Что есть запись, например, в салон красоты аж за месяц, потому что услуга очень популярна, поэтому к этому нужно относиться немножко спокойнее. Двум нашим героям деньги были возращены. Молодые люди этого не отрицают, однако подчеркивают: обратиться в программу их подвигло и то, что вернуть свои кровные удалось не без труда.



Владимир Масловский:

Набрал я им сам, оформил заявление, мне сказали, будут рассматривать 2 недели, меня это, соответственно, не устраивало. Потому что прыгнуть я физически не успевал в этом сезоне. Позвонив им, я не услышал каких-то извинений, а услышал предложение написать заявление и подождать 2 недели в очереди. Пришлось как-то ускорять процесс возврата денег. Спросив про правомерность таких действий, они, может быть, испугались, и в течение дня у меня получилось вернуть деньги, но пришлось, опять-таки, ехать из Уручья на «Замок». В сервисе никак не хотели идти на уступки. Предлагали банально заменить сертификат.