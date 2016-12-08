Останки 6 пленных «Шталаг 328» захоронили под Борисовом спустя 72 года

Новости Беларуси. Останки 6 советских воинов предали земле под Борисовом. Считавшиеся пропавшими без вести во время Великой Отечественной, они сложили свои головы в концлагере «Шталаг 328».

Почтить память отцов, дедов и прадедов приехали родственники из Казани, Москвы и Тюмени.

Алёна Сырова, СТВ:

Голод, антисанитария и пытки. Концлагерь «Шталаг 382», что под Борисовом за 3 года своего существования стал братской могилой почти для 10 тысяч человек. Большинством из них были мужчины – чьи-то отцы, братья, мужья, те, кого не дождались домой.

Не дождалась своего мужа и мама тогда еще маленькой Танбиры Ягудиной. В 41 году Хириед Ягудин оставил жену, 6 детей и ушел на фронт.

С тех пор ни строчки, ни письма.

Танбира Ягудина:

Ждали. Два раза ездил в армию, а в третий раз – сразу на войну. Так и пропали.

С собой в Татарстан Танбира увезет не только медальон – капсулу с данными отца, найденными при раскопках поисково-спасательной группой,

но и горсточку земли с могилы отца.

Кирилл Филимонов приехал из Рязани поклониться своему прадеду Семидкину Фёдору Ивановичу. Трагическая часть биографии его предка начинается также, как и у большинства замученных фашистами в «Шталаге».

Кирилл Филимонов:

Он прожил до сорока лет. И в 40 лет был призван на фронт из Рязани. Это было в августе 41-го. И потом пропал. Слава богу, что нашёлся. У него 3 детей, 5 внуков и 10 правнуков.

Останки четырех тысяч человек удалось раскопать специалистам этим летом под Борисовом.

Среди них был и дядя Юрия Гордеева.

Юрий Гордеев:

Проводить приехали своего дядю Гордеева Василия Трофимовича. В 41 году погиб получается здесь. Считался пропавшим без вести с 41 года. И вот только 3 декабря 2016 года мы узнали, что найден медальон, к счастью, хорошо сохранился. Все данные, фамилия, имя, отчество, год рождения, все совпадает. Не задумываясь, решили приехать.

Поисковые работы продолжат весной. Однако идентифицировать всех военнопленных вряд ли удастся. Во время войны многие из суеверий не надевали именные медальоны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.