Километровые пробки в Минске, отменено 20 рейсов автобусов в Бресте: последствия гололеда

Новости Беларуси. Транспортный коллапс, сотни ДТП и каток под ногами. Страна под натиском непогоды. Ночью и утром по Брестской, Гродненской и Минской областям прошел ледяной дождь.

К вечеру атмосферный фронт сместится на восток страны.

Ситуация на дорогах по-прежнему осложнена. Хотя коммунальные службы в усиленном режиме ведут борьбу с гололедом.

Только в Минске за ночь было использовано более 600 тонн противогололедных реагентов.

Однако осадки существенно снижают эффект обработки дорог. На фоне слабоотрицательных температур и ветра образование слоя льда продолжается. Одной из наиболее сложных утром 8 декабря была ситуация в Солигорске, где из-за гололедицы полностью остановилось движение общественного транспорта.

Брестский автопарк на сегодня отменил 20 рейсов, в том числе международных.

А в Минске автомобильные пробки растягивались на несколько километров. В целях безопасности ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Увеличилось количество мелких аварий. Мы связываем это с дорожными условиями, потому что на проезжей части образовывается гололед, и многие водители не успевают сориентироваться в это ситуации. Но они должны помнить, что одноминутно обработать проезжую часть у дорожных служб не представляется возможным, и о своей безопасности нужно позаботиться самому.