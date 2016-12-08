Нужно ли оформлять паспорт 7-летнему ребёнку для выезда за границу?

Для некоторых линия жизни – это тормозной путь. Для отдельных зрителей телеканала СТВ линией жизни является наша «горячая» линия. Именно на нее ежедневно со всей страны поступают жалобы, обращения, предложения и вопросы. По мере сил, мы пытаемся помочь или дать ответ.

Вопрос:

В ближайшее время я со своим семилетним сыном собираюсь к родственникам в Украину. Надо ли ему оформлять паспорт гражданина Республики Беларусь?

Елена Мойсейчик, юрист:

Паспорт обязан иметь каждый гражданин нашей страны, достигший 14-летнего возраста. Граждане, выезжающие за ее пределы, обязаны иметь паспорт, независимо от возраста. Чтобы Ваш ребенок мог пересечь границу страны, у него должен быть паспорт обязательно.