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Нужно ли оформлять паспорт 7-летнему ребёнку для выезда за границу?

08 декабря 2016 12:09
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Для некоторых линия жизни – это тормозной путь. Для отдельных зрителей телеканала СТВ линией жизни является наша «горячая» линия. Именно на нее ежедневно со всей страны поступают жалобы, обращения, предложения и вопросы. По мере сил, мы пытаемся помочь или дать ответ. 

Вопрос:
В ближайшее время я со своим семилетним сыном собираюсь к родственникам в Украину. Надо ли ему оформлять паспорт гражданина Республики Беларусь?

Елена Мойсейчик, юрист:
Паспорт обязан иметь каждый гражданин нашей страны, достигший 14-летнего возраста. Граждане, выезжающие за ее пределы, обязаны иметь паспорт, независимо от возраста.   Чтобы Ваш ребенок мог пересечь границу страны, у него должен быть паспорт обязательно.

# общество # Документы

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