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«Не забуду эти дни, это нечеловеческие годы». О жизни в Минском гетто рассказала бывшая узница

27 января 2023 15:55
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Новости Беларуси. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Одно из самых крупных гетто – Минское. Более чем за 800 дней его существования погибло свыше 100 тысяч евреев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Через его жернова прошла и вся семья минчанки Фриды Вульфовны Рейзман.

Своими воспоминаниями она поделилась с нашим корреспондентом Юлией Минич.

«Не забуду эти дни, это нечеловеческие годы». О жизни в Минском гетто рассказала бывшая узница-1

Проспект Победителей. Одна из главных магистралей столицы. Оживленный район, современные застройки... Именно здесь, на пересечении с улицей Мельникайте, в 1941 году начиналась граница Минского гетто. Она охватывала около 40 улиц и переулков. Всего за колючую проволоку было согнано более 100 тысяч евреев. И среди них семья Фриды Вульфовны Рейзман, тогда еще 5-летней девочки.

«Не забуду эти дни, это нечеловеческие годы». О жизни в Минском гетто рассказала бывшая узница-4

Далее смотрите в видео.

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# Великая Отечественная война # общество # Фрида Рейзман # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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