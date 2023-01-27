«Не забуду эти дни, это нечеловеческие годы». О жизни в Минском гетто рассказала бывшая узница

Новости Беларуси. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Одно из самых крупных гетто – Минское. Более чем за 800 дней его существования погибло свыше 100 тысяч евреев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Через его жернова прошла и вся семья минчанки Фриды Вульфовны Рейзман.

Проспект Победителей. Одна из главных магистралей столицы. Оживленный район, современные застройки... Именно здесь, на пересечении с улицей Мельникайте, в 1941 году начиналась граница Минского гетто. Она охватывала около 40 улиц и переулков. Всего за колючую проволоку было согнано более 100 тысяч евреев. И среди них семья Фриды Вульфовны Рейзман, тогда еще 5-летней девочки.