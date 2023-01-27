О каких нововведениях в Налоговом кодексе должен знать каждый бизнесмен? Поговорили с экспертами

Новости Беларуси. ИП без упрощенки и выбор по налогам для физлиц. Налоговые изменения, конечно, заставили представителей бизнеса знатно поволноваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно тех, кто умудрялся использовать лазейки в законодательстве и платить минимальные налоги. Тем самым делая вид, что не понимает, что они же впоследствии идут на развитие здравоохранения, образования, соцподдержку и многое другое.

Однозначно принимать, что называется, в штыки новые правила налогообложения не стоит: государство не собирается никого «прижимать» и ни на ком наживаться. Элементарное и простое требование: работайте честно и прозрачно. Об этом не единожды говорил и глава государства.

Как работают на практике новые изменения в кодексе и о чем должен знать каждый представитель бизнеса? Наш политический обозреватель Виктория Ходосок подробнее.

Новость про грядущие налоговые изменения, не секрет, многих причастных к теме заставила понервничать. Но не стоит смотреть на новшества однобоко и принимать их, что называется, в штыки. Якобы это попытка кого-то «прижать» и на ком-то нажиться. Все на самом деле предельно просто: настало время элементарно навести порядок и сделать работу бизнеса прозрачной. Больше остальных новые правила коснулись ИП. Сегодня их в стране более 270 тысяч. Итак, что до изменений: с начала 2023 года индивидуальные предприниматели утратили право на упрощенное налогообложение.

Наталья Подгорная, заместитель начальника отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей Министерства по налогам и сборам Беларуси:

Индивидуальные предприниматели вправе применять два режима налогообложения: это общ еустановленный порядок налогообложения, который предусматривает уплату подоходного налога л ибо применять уплату единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физ ических лиц.

Что касается подоходного налога , в данном случае для ИП изменилась только ставка этого налога. С 16 % она увеличена до 20 %. Порядок исчислени я, уплаты этого налога не изменился. Также индивидуальным предпринимателям, которые не желают вести учет своих доходов, сохранено право применить размер вычета по расходам. Он составляет 20 %. Что касается единого налога, то в данном случае для индивидуальных предпринимателей существенно в 2023 году сокращена сфера единого налога. Из него ушли малоэффективные и малоиспользуемые виды деятельности.

Кстати, в этом деле знатно поспешила общественность, так сказать, похоронить предпринимательство. Дескать, с такими правилами многие уйдут из бизнеса. Но есть статистика. И с ней сложно поспорить.

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Процентов 70 остались осуществлять данный вид деятельности с переходом на подоходный налог. Там есть два понятия: 20 % вы можете учитывать расходы и 20 % – без расходов. Но индивидуальные предприниматели, чтобы не нанимать дополнительно в штат бухгалтера, остались процентов 70 на подоходном налоге без уплаты 20 % за расходы. Какая будет численность, уплата налогов по итогам квартала? Я думаю, что она не изменится. Если мы 2-3 % будем иметь по численному составу о приостановлении вида деятельности до лучших времен, как они говорят, то особо государство не потеряет на этом.

На установление честных правил работы бизнеса не раз обращал внимание и глава государства. Главное требование Президента – справедливость. Необходимо создать равные условия для ведения бизнеса. Ни о каких теневых схемах уплаты налогов речи быть не должно. И тем более о наживе на простых белорусах, к примеру, рисуя заоблачные цены в магазинах.

Лукашенко: «Мое главное условие – это прозрачность и возможность контроля предпринимательской деятельности».

Я очень люблю, когда людям нравится то, что я делаю. У меня достаточно необычный стиль.

В мир творчества Анастасия Андреева погрузилась пять лет назад. Все начиналось с первого мастер-класса по керамике, затем были всевозможные курсы, а сегодня она и сама уже учит новичков ремеслу. Желающих немало, ведь у ручного труда спрос большой, а авторская керамика – довольно популярный тренд. И вот, чтобы продавать свои уникальные изделия, Анастасия оформила статус ремесленника. Налоговые новшества, кстати, коснулись и этой сферы.

Анастасия Андреева, керамист:

В прошлом году налог платился раз в год не позднее 28 числа последнего месяца. И он составлял, насколько я помню, 62 рубля. С этого года ввели систему, что он платится раз в месяц по 6 рублей. Я думаю, что стало еще проще: 6 рублей в месяц – совсем небольшая сумма.