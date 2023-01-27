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Хоккеисты минского «Динамо» и представители ГАИ посетили школу-интернат в Вилейке

27 января 2023 15:52
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Новости Беларуси. Представители Госавтоинспекции Минской области и хоккеисты минского «Динамо» посетили школу-интернат в Вилейке. Встречу организовали в рамках благотворительной акции «Вместе за безопасность на дорогах!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хоккеисты минского «Динамо» и представители ГАИ посетили школу-интернат в Вилейке-1

Главная цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Для детей это еще и знакомство с их ровесниками-спортсменами, юниорами хоккейного клуба «Динамо-Минск». У таких акций также спортивная направленность. Кульминацией праздника стало выступление команд ЮИД «Нон-Стоп» средней школы № 5 и спортландия. Каждый мог продемонстрировать ловкость и смекалку. Победила дружба.

Хоккеисты минского «Динамо» и представители ГАИ посетили школу-интернат в Вилейке-4

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# Благотворительная акция # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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