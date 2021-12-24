Наталья Кочанова: «Я искренне признательна всем людям, которые работают в медицинских центрах, особенно детских»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Посещая медицинские учреждения, где лечатся наши дети, всегда, с одной стороны, ты сопереживаешь, потому что хотелось бы, чтобы наши детки выздоравливали быстрее и были дома с мамами. С другой стороны, ты понимаешь, что здесь делается все, чтобы оказать помощь тем, кто попал в такую ситуацию. Я искренне признательна всем людям, которые работают в медицинских центрах, особенно детских, особенно в нашем Республиканском онкогематологическом центре, потому что здесь работает великолепный коллектив, буквально все с добрым сердцем, люди, которые нацелены, чтобы сделать все от тебя зависящее по оказанию помощи ребенку, чтобы он выздоровел.