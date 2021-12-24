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Наталья Кочанова: «Я искренне признательна всем людям, которые работают в медицинских центрах, особенно детских»

24 декабря 2021 12:07
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Новости Беларуси. Новый световой микроскоп для гематологических исследований приобретут в РНПЦ детской онкологии. Сертификат на его покупку 24 декабря передала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: «Я искренне признательна всем людям, которые работают в медицинских центрах, особенно детских»-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Посещая медицинские учреждения, где лечатся наши дети, всегда, с одной стороны, ты сопереживаешь, потому что хотелось бы, чтобы наши детки выздоравливали быстрее и были дома с мамами. С другой стороны, ты понимаешь, что здесь делается все, чтобы оказать помощь тем, кто попал в такую ситуацию. Я искренне признательна всем людям, которые работают в медицинских центрах, особенно детских, особенно в нашем Республиканском онкогематологическом центре, потому что здесь работает великолепный коллектив, буквально все с добрым сердцем, люди, которые нацелены, чтобы сделать все от тебя зависящее по оказанию помощи ребенку, чтобы он выздоровел.

Наталья Кочанова: «Я искренне признательна всем людям, которые работают в медицинских центрах, особенно детских»-4

В ближайшее время РНПЦ должен расширить площади. Наталья Кочанова выразила уверенность, что инициатива сотрудников больницы по строительству и оснащению пятиэтажного хирургического корпуса воплотится в жизнь. Напомним, это предложение поддержал глава государства при посещении центра год назад.

Сенаторы подарили РНПЦ детской онкологии сертификат на новый световой микроскоп. Почему этот прибор необходим? Читайте здесь.

# Новый год # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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