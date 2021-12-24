«Год будет интересный». Какие перемены может принести наступающий 2022-й, рассказала астролог
Новости Беларуси. До наступления Нового года остались считаные дни. Какую одежду выбрать, как украсить дом и что должно быть на праздничном столе? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Виктория, можете ли выдать какой-то общий прогноз для всех знаков зодиака на 2022-й? Каким будет этот год?
Виктория Барздыко, астролог:
Я думаю, что если правильно подготовиться к Новому году, оставить все проблемы в прошлом и войти в хорошем настроении в новый год, то новый год для всех пройдет прекрасно.
Алеся Лакина:
Как встретишь, так и проведешь все-таки?
Виктория Барздыко:
Да.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Очень многих интересует, а что же несет нам следующий год с астрологической точки зрения? Может быть, какие-то приметы есть? Какой он будет?
Виктория Барздыко:
Год будет интересный. На самом деле для кого-то это будут хорошие изменения, для кого-то – плохие. Это все можно посмотреть только по личному гороскопу. Я не могу составить прогноз по знаку зодиака, потому что он практически не работает. Работает прогноз для каждого человека.
Но каждый прогноз человек может прожить благоприятно, даже если есть какие-то негативные события. Каждый человек предчувствует какие-то события, он может понять, для чего это событие будет дано и нужно ли это событие. Может быть, я и без него могу справиться и какую-то проблему решить? И тогда вселенная, я думаю, услышит и не будет давать каких-то сложных препятствий на пути.
Алеся Лакина:
Все-таки человек сам творец своей судьбы?
Виктория Барздыко:
Да.
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