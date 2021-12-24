«Год будет интересный». Какие перемены может принести наступающий 2022-й, рассказала астролог

Новости Беларуси. До наступления Нового года остались считаные дни. Какую одежду выбрать, как украсить дом и что должно быть на праздничном столе? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Виктория, можете ли выдать какой-то общий прогноз для всех знаков зодиака на 2022-й? Каким будет этот год?

Виктория Барздыко, астролог:

Я думаю, что если правильно подготовиться к Новому году, оставить все проблемы в прошлом и войти в хорошем настроении в новый год, то новый год для всех пройдет прекрасно. Алеся Лакина:

Как встретишь, так и проведешь все-таки? Виктория Барздыко:

Да. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Очень многих интересует, а что же несет нам следующий год с астрологической точки зрения? Может быть, какие-то приметы есть? Какой он будет?