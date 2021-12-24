В Витебске зажгли главную новогоднюю ёлку. Какую праздничную программу подготовили для горожан?

Новости Беларуси. В Витебске 23 декабря зажгли огни главной новогодней елки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свидетелями момента стали сотни жителей.

Екатерина Забенько, СТВ:

Праздничное представление прошло с участием Дедов Морозов, Снегурочек и различных сказочных персонажей, которые не давали скучать зрителям. Для них подготовили много развлечений. На площади Победы впервые открылась рождественская ярмарка, организованы фотозоны. А самые маленькие участники могли опробовать новую достопримечательность Витебска – колесо обозрения. Вокруг главной елки также залили каток, который принял первых посетителей.

Очень здорово, весело. Елочку зажгли. Счастья, здоровья в новом году. Всего хорошего.

В палатке можно что-то перекусить. Концерт, весело, танцуют там. Для всех найдется развлечение.

С Новым годом!