Лукашенко ознакомится с комплексным развитием территории Березинского биосферного заповедника

Сегодня, 31 октября, Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Витебской области. Глава государства посещает Березинский биосферный заповедник – уникальный природный комплекс, объединяющий разнообразие лесов, лугов и болот, а также неповторимый пойменный ландшафт реки Березины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь заповедника и экспериментального лесоохотничьего хозяйства превышает 108 тысяч гектаров. Это многоотраслевое предприятие, успешно выполняющее основные показатели лесохозяйственной деятельности. В частности, ежегодный объем заготовки древесины здесь достигает 100 тысяч кубометров. Президент ознакомится с работой структуры и посетит деревообрабатывающий цех. Ждут Президента и в Доме экологического просвещения, где открылся Музей заповедного дела. В его экспозиции собран богатый опыт нескольких поколений отечественных ученых, лесников и энтузиастов, посвятивших себя сохранению национального достояния – уникальных экосистем лесов, рек, озер, болот, редких растений и исчезающих видов животных.