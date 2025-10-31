БУТБ и Центр поддержки экспорта Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве

Эффективный и полезный инструмент. Именно так охарактеризовал Белорусскую универсальную товарную биржу губернатор Смоленской области во время посещения главного офиса площадки в Минске. По мнению Василия Анохина, участие в биржевых торгах открывает широкие возможности для смоленских предприятий в части экспорта и закупок. А значит, это направление сотрудничества с Беларусью необходимо активизировать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.