БУТБ и Центр поддержки экспорта Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве

Эффективный и полезный инструмент. Именно так охарактеризовал Белорусскую универсальную товарную биржу губернатор Смоленской области во время посещения главного офиса площадки в Минске. По мнению Василия Анохина, участие в биржевых торгах открывает широкие возможности для смоленских предприятий в части экспорта и закупок. А значит, это направление сотрудничества с Беларусью необходимо активизировать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках визита также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между биржей и Центром поддержки экспорта Смоленской области. Стороны планируют наладить совместную системную работу. Смоленский регион занимает второе место после Москвы и Московской области по товарообороту на белорусской биржевой платформе. За неполные 10 месяцев 2025 года сумма сделок компаний из Смоленска достигла 161 миллиона долларов, а это вдвое больше, чем за аналогичный период 2024-го. Драйвером роста стала продукция сельского хозяйства.