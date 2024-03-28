Не только женщины. Кто может стать жертвой экономического насилия?

Комплекс Золушки. Многие девочки в детстве мечтали о принце на белом коне. Он умчит в тридесятое королевство, где она будет спать на шелковой перине, есть марципаны на завтрак. Но годы идут, девочки вырастают, принц не появляется, а вместо богемной жизни – ежедневная рутина. О том, почему современные женщины иногда ставят крест на своей личной жизни в угоду других, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Всегда ли только женщины бывают жертвами экономического насилия?
Инна Слобина, адвокат специализированной юридической консультации г. Минска «Правовая защита» МГКА:
Нет, конечно. Дети бывают.
Наталья Надольская:
Мне кажется, мужчины, которые приносят и отдают всю зарплату до копеечки, тоже в какой-то степени жертвы экономического насилия. Хорошо, если заначку успел сделать.
Инна Слобина:
Мужчины – это достаточно маленький процент. Здесь, скорее, женщины бывают и дети. Здесь, скорее, так: будешь плохо учиться – не получишь пять рублей. Я сейчас утрирую. У ребенка начинается: у моих одноклассников – им дали на экскурсию пять рублей, а мне не дали. Мне надо заработать эту десятку для того, чтобы получить эти пять рублей. Это своеобразное экономическое насилие над детьми.
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