«Никому ничего не должны». Как избавиться от комплекса Золушки?

Комплекс Золушки. Многие девочки в детстве мечтали о принце на белом коне. Он умчит в тридесятое королевство, где она будет спать на шелковой перине, есть марципаны на завтрак. Но годы идут, девочки вырастают, принц не появляется, а вместо богемной жизни – ежедневная рутина. О том, почему современные женщины иногда ставят крест на своей личной жизни в угоду других, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Самое главное и первое, что вам нужно понять и усвоить, заключается в том, что вы никому ничего не должны доказывать и ни у кого ничего не должны заслуживать. Все уже есть внутри вас – самоценность, любовь и самые лучшие качества. Нужно всего лишь развернуть ваш взгляд с внешнего желания одобрения на самих себя. Самое главное средство, если вы хотите по-настоящему избавиться от этого синдрома Золушки – выбираете себя, находите свои собственные желания и реализуйте их. Иначе вы будете получать лишь суррогат любви, внимания вместо того, чтобы по-настоящему радоваться и получать счастье и любовь от этой жизни.

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