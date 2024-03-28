Прямой эфир

«Никому ничего не должны». Как избавиться от комплекса Золушки?

28 марта 2024 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Комплекс Золушки. Многие девочки в детстве мечтали о принце на белом коне. Он умчит в тридесятое королевство, где она будет спать на шелковой перине, есть марципаны на завтрак. Но годы идут, девочки вырастают, принц не появляется, а вместо богемной жизни – ежедневная рутина. О том, почему современные женщины иногда ставят крест на своей личной жизни в угоду других, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Никому ничего не должны». Как избавиться от комплекса Золушки?-1

Денис Северов, магистр психологии:
Самое главное и первое, что вам нужно понять и усвоить, заключается в том, что вы никому ничего не должны доказывать и ни у кого ничего не должны заслуживать. Все уже есть внутри вас – самоценность, любовь и самые лучшие качества. Нужно всего лишь развернуть ваш взгляд с внешнего желания одобрения на самих себя. Самое главное средство, если вы хотите по-настоящему избавиться от этого синдрома Золушки – выбираете себя, находите свои собственные желания и реализуйте их. Иначе вы будете получать лишь суррогат любви, внимания вместо того, чтобы по-настоящему радоваться и получать счастье и любовь от этой жизни.

Читайте также:

«Полностью забывает о себе». Как распознать комплекс Золушки?

Жертвы домашних агрессоров. Как много их в Беларуси?

«Ощущение безнаказанности». Как остановить домашнее насилие?

# Психология # общество # Денис Северов

Другие новости рубрики

Все новости
«Ощущение безнаказанности». Как остановить домашнее насилие?
28 марта 2024 19:48

«Ощущение безнаказанности». Как остановить домашнее насилие?

Петровский: нам нужно понять природу зла, предательства у нас, чтобы выявлять этих людей
28 марта 2024 19:45

Петровский: нам нужно понять природу зла, предательства у нас, чтобы выявлять этих людей

Петровский: ГУБОП – это санитар социума. Это не карательная машина, это машина очищения
28 марта 2024 19:18

Петровский: ГУБОП – это санитар социума. Это не карательная машина, это машина очищения

Чемпионка Беларуси по спортивным танцам на колясках Ирина Минюк во второй раз стала мамой
28 марта 2024 19:00

Чемпионка Беларуси по спортивным танцам на колясках Ирина Минюк во второй раз стала мамой

На БЕЛАЗе завершился чемпионат по решению машиностроительных кейсов. Какие ноу-хау предложили юные умы?
28 марта 2024 18:59

На БЕЛАЗе завершился чемпионат по решению машиностроительных кейсов. Какие ноу-хау предложили юные умы?

Жертвы домашних агрессоров. Как много их в Беларуси?
28 марта 2024 18:46

Жертвы домашних агрессоров. Как много их в Беларуси?

«С гордостью смотрю на наши огромные и красивые машины». Белоруска рассказала, за что любит БелАЗ
28 марта 2024 18:04

«С гордостью смотрю на наши огромные и красивые машины». Белоруска рассказала, за что любит БелАЗ

В Беларуси запретили хранение физлицами БПЛА: куда сдавать беспилотники и какой штраф предусмотрен?
28 марта 2024 17:48

В Беларуси запретили хранение физлицами БПЛА: куда сдавать беспилотники и какой штраф предусмотрен?

В Минской области стартовал сезон весенних ярмарок
28 марта 2024 17:44

В Минской области стартовал сезон весенних ярмарок

Из найма в своё дело – как получить субсидии от государства для открытия бизнеса?
28 марта 2024 17:43

Из найма в своё дело – как получить субсидии от государства для открытия бизнеса?

От посуды до панно: где пользуются спросом белорусские керамические изделия?
28 марта 2024 17:43

От посуды до панно: где пользуются спросом белорусские керамические изделия?

В парке имени Уго Чавеса заработают 10 новых аттракционов
28 марта 2024 17:33

В парке имени Уго Чавеса заработают 10 новых аттракционов