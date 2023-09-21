«Возникают трахеиты, бронхиты, пневмонии». Узнали, чем опасна плесень в доме

Валерия Яскевич, корреспондент:

Черная, зеленая и с неприятным запахом. Плесень в квартире может не только испортить интерьер, но и навредить здоровью. Частые причины появления – переизбыток влаги, нерабочая вентиляция и промерзание стен.

Сергей Кориняк, старший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники:

Прежде всего нужно избавиться от той сырости, которая присутствует в квартирах. То есть ликвидировать разного рода протечки, наладить работу вентиляции, починить кровлю. Ну и, естественно, подвалы тоже привести в порядок. Ну а потом уже избавляться от самой плесени: ободрать обои, если это стены, соскоблить всю плесень до бетона. Обработать 3-4 раза антигрибковыми препаратами, а затем уже делать ремонт. Цветет и пахнет непрошеная гостья уже в нескольких столичных квартирах. Коммунальные службы помогают жильцам решить наболевший вопрос.

Александр Моисеенко, первый заместитель директора ЖКХ Октябрьского района г. Минска:

С учетом 2023 года, мы взяли анализ диспетчерской службы, в ЖКХ Октябрьского района обратились по данной тематике 106 граждан. Из 106, наверное, 31 квартира была признана обоснованной. Есть факты промерзания конструктивных элементов, проведено обследование квартир с техническим заключением о необходимости утепления. Зачастую, процентов 40-50, эти граждане нарушают правила эксплуатации своего помещения. Это и закупорка окон, и отсутствие вентиляции. Каждый случай рассматривается специалистами производственного отдела с выходом на место составлением акта. В природе существует множество видов. Они неустанно образуют колонии на кафеле в ванной или на бетонных стенах. Вредные организмы отличаются друг от друга лишь по цвету, но все одинаково опасны для человека из-за токсических испарений.

Сергей Кориняк:

На данный момент вот, по моим исследованиям, где-то 83 вида плесневых грибов, которые мы нашли именно в жилище человека, в производственных помещениях и административных зданиях. Сначала поражаются верхние дыхательные пути, затем все это проникает в горло, трахею, бронхи, легкие, то есть возникают трахеиты, бронхиты, пневмонии, астмы. Затем поражаются другие органы, вплоть до того, что поражается головной мозг. Прежде всего подвержены воздействию плесневых грибов дети и люди с ослабленным иммунитетом. Завоевать квадратные метры может и домовой гриб. Это чудо природы прорастет из любого угла вашего уютного гнездышка и принесет массу проблем.