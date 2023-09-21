«Сегодня делается всё местной властью». Новая спортивно-игровая площадка появилась в агрогородке Старо-Борисов

Новости Беларуси. Новая спортивно-игровая площадка появилась в агрогородке Старо-Борисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытие объекта – наглядный пример того, какой успешной может быть совместная работа простых белорусов и парламентариев. Расположилась площадка в одном из центральных скверов. Для занятий спортом установили современное оборудование, а прилегающую территорию облагородили. С инициативой организовать спортплощадку местные жители обратились к депутату. А народный избранник не остался в стороне и протянул руку помощи.

Иветта Градович, жительница Старо-Борисова:

Мы очень рады, что удалось. Мы прослеживали всю историю, каждую неделю звонили: появится площадка – не появится, получится – не получится. Спасибо большое Лидии Станиславовне, что и спонсоров нашла, и помогла организовать это все.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня делается все местной властью, и, конечно, депутаты стараются держать руку на пульсе для того, чтобы жизнь людей в таких агрогородках, деревнях была на уровне жизни городского человека. Я радуюсь и детям, и их родителям, которые понимают, что есть внимание к агрогородку, есть внимание к сельскому жителю. И это залог нашего единства, залог укрепления и процветания суверенной и независимой Беларуси.

Устанавливать тренажеры и спортивные снаряды помогали жители агрогородка и даже школьники. Ребятам, которые внесли наибольший вклад в благоустройство сквера, вручили дипломы и памятные подарки. Но для них это не главное – важно, что теперь в родном агрогородке появилось место для занятий спортом на свежем воздухе.

Глеб Углов, ученик Староборисовской средней школы Борисовского района:

Мы очень были рады принять участие в этом мероприятии – постройке этой площадки.