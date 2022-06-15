Не только найти литературу, но и встретиться с писателями. Книжный клуб открыли в Минске

Новости Беларуси. Лучшая литература Беларуси в одном месте. В центре Минска открыт книжный клуб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь можно не только найти новинки и классику, но встретиться с писателями. Инициатива открыть литературную диалоговую площадку принадлежит Министерству информации и крупнейшему издательству страны. На открытие салона-магазина были приглашены известные имена белорусской культуры, представители органов государственной власти, литературное сообщество столицы.

Сергей Мусиенко, политолог:

Начали и в Российской Федерации, и у нас больше интересоваться печатной книгой. Какие-то трансформации происходят, потому что и поверхностность, и исчезающая история, и платные книги, которые тоже в интернете. Они человека заставляют возвращаться к нормальному, привычному у нас формату бумажной книги. Это здорово. Есть огромный пласт – это детская книга. Детская книга должна быть бумажной. Книга, в которой должно быть и хорошее, и мудрое, и вечное. И те идеологические основы, которые мы пытаемся прививать, надо прививать с детского возраста. Чтобы человек знал исторические корни, начиная с детской книги, даже с азбуки.