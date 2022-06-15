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Новые кабинки для переодевания и детские игровые комплексы. Как благоустроили минские пляжи?

15 июня 2022 14:17
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Новости Беларуси. Минские пляжи полностью благоустроили к сезону-2022. Новинки уже могут оценить горожане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новые кабинки для переодевания и детские игровые комплексы. Как благоустроили минские пляжи?-1

Всего установили более 1 100 малых архитектурных форм. Появились дополнительные лежаки, новые кабинки для переодевания, скамейки с навесом, шесть детских игровых комплексов, а также беседки. На пляжах работают около 70 пунктов общественного питания и более 40 точек проката. На всех пляжах установлены биотуалеты, они также предусмотрены для людей с ограниченными возможностями.

Новые кабинки для переодевания и детские игровые комплексы. Как благоустроили минские пляжи?-4

Александр Проминский, заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Пляжи готовы, на балансе нашего предприятия находятся 20 пляжей, расположенных на четырех водохранилищах. К этому году проведены текущие работы. Это уборка сухостойных, ветровальных деревьев, грейдирование подъездных дорог, ремонт и покраска пляжного оборудования, также установка нового.

Новые кабинки для переодевания и детские игровые комплексы. Как благоустроили минские пляжи?-7

Теперь задача для сотрудников ЖКХ – обеспечить чистоту и порядок в прибрежных зонах. Здесь же предусмотрен покос травы.

# Отдых # общество # Александр Проминский # Фотофакт

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