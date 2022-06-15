Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»

Целебная пилюля для всех, кто жаждет так называемых перемен любой ценой. Война в Донбассе глазами белорусских корреспондентов. К чему приводят майданы и западная демократия? С 16 июня СТВ запускает новый цикл передач нашего политического обозревателя Григория Азаренка «Донбасский дневник».

Перамены летят на голову.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Вот уже полчаса продолжаются обстрелы ВСУ этого города.

Подвалы «Азовстали». «Сувениры» от нацистов.

Григорий Азаренок:

Протест, привет! Как дела? Мариуполь. Новая жизнь после смерти.

Григорий Азаренок:

Восстановление – будет и новая жизнь. Действительно будет. Край Стаханова работает. Под пулями.

Григорий Азаренок:

Вот это предприятие олигархи украинские почти развалили. Калиноўцы, вы где?

Григорий Азаренок:

Гэй, ліцвіны! Из соединения имени повешенного польского революционера и неудачника. Хочу вас обрадовать.

Мерч Первого на Донбассе.

Григорий Азаренок:

Это от нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко: «Сила в правде, а правда за нами». Это к многострадальному сильному и могучему Донбассу в полной мере относится.