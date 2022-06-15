Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»
Целебная пилюля для всех, кто жаждет так называемых перемен любой ценой. Война в Донбассе глазами белорусских корреспондентов. К чему приводят майданы и западная демократия?
С 16 июня СТВ запускает новый цикл передач нашего политического обозревателя Григория Азаренка «Донбасский дневник».
Перамены летят на голову.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Вот уже полчаса продолжаются обстрелы ВСУ этого города.
Подвалы «Азовстали». «Сувениры» от нацистов.
Григорий Азаренок:
Протест, привет! Как дела?
Мариуполь. Новая жизнь после смерти.
Григорий Азаренок:
Восстановление – будет и новая жизнь. Действительно будет.
Край Стаханова работает. Под пулями.
Григорий Азаренок:
Вот это предприятие олигархи украинские почти развалили.
Калиноўцы, вы где?
Григорий Азаренок:
Гэй, ліцвіны! Из соединения имени повешенного польского революционера и неудачника. Хочу вас обрадовать.
Мерч Первого на Донбассе.
Григорий Азаренок:
Это от нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко: «Сила в правде, а правда за нами». Это к многострадальному сильному и могучему Донбассу в полной мере относится.
С 16 июня новый авторский цикл Григория Азаренка «Донбасский дневник». Смотрите в нашем информационном канале.