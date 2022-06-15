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Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»

15 июня 2022 14:04
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Целебная пилюля для всех, кто жаждет так называемых перемен любой ценой. Война в  Донбассе глазами белорусских корреспондентов. К чему приводят майданы и западная демократия?

С 16 июня СТВ запускает новый цикл передач нашего политического обозревателя Григория Азаренка «Донбасский дневник».

Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»-1

Перамены летят на голову.

Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Вот уже полчаса продолжаются обстрелы ВСУ этого города.

Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»-7

Подвалы «Азовстали». «Сувениры» от нацистов.

Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»-10

Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»-12

Григорий Азаренок:
Протест, привет! Как дела?

Мариуполь. Новая жизнь после смерти.

Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»-15

Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»-17

Григорий Азаренок:
Восстановление – будет и новая жизнь. Действительно будет.

Край Стаханова работает. Под пулями.

Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»-20

Григорий Азаренок:
Вот это предприятие олигархи украинские почти развалили.

Калиноўцы, вы где?

Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»-23

Григорий Азаренок:
Гэй, ліцвіны! Из соединения имени повешенного польского революционера и неудачника. Хочу вас обрадовать.

Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»-26

Мерч Первого на Донбассе.

Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»-29

Григорий Азаренок:
Это от нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко: «Сила в правде, а правда за нами». Это к многострадальному сильному и могучему Донбассу в полной мере относится.

Подвалы «Азовстали» и «сувениры» от нацистов. СТВ запускает новый цикл передач Азарёнка «Донбасский дневник»-32

С 16 июня новый авторский цикл Григория Азаренка «Донбасский дневник». Смотрите в нашем информационном канале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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