«Военный лагерь – это так интересно». 33 ребёнка из Заводского района постигнут азы военной подготовки

Новости Беларуси. В военно-патриотическом лагере «Форпост» торжественно открыли смену, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

33 ребенка из Заводского района – а это мальчики и девочки – на протяжении девяти дней будут постигать азы начальной военной подготовки: получат опыт стрельбы из стрелкового оружия, научатся выполнять тактические приемы, а также приобретут навыки рукопашного боя. Также у них появилась отличная возможность приобрести новых друзей и отлично провести время на свежем воздухе.

Павла Гавриленко:

Военный лагерь – это так интересно. Все строго, дисциплина, спорт. И именно это меня и привлекает. Я думаю, многим даже не будут прививать, а скорее будут только укреплять любовь к Родине, к стране.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Я очень трепетно отношусь к своей малой родине, которой является Заводской район. Я очень трепетно отношусь к своей стране, к людям, которые меня окружают. И очень важно, чтобы подрастающее поколение тоже научилось обладать вот этим чувством, чувством патриотизма, ответственности.