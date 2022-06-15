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«Военный лагерь – это так интересно». 33 ребёнка из Заводского района постигнут азы военной подготовки

15 июня 2022 13:44
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Новости Беларуси. В военно-патриотическом лагере «Форпост» торжественно открыли смену, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Военный лагерь – это так интересно». 33 ребёнка из Заводского района постигнут азы военной подготовки-1

33 ребенка из Заводского района – а это мальчики и девочки – на протяжении девяти дней будут постигать азы начальной военной подготовки: получат опыт стрельбы из стрелкового оружия, научатся выполнять тактические приемы, а также приобретут навыки рукопашного боя. Также у них появилась отличная возможность приобрести новых друзей и отлично провести время на свежем воздухе.

«Военный лагерь – это так интересно». 33 ребёнка из Заводского района постигнут азы военной подготовки-4

Павла Гавриленко:
Военный лагерь – это так интересно. Все строго, дисциплина, спорт. И именно это меня и привлекает. Я думаю, многим даже не будут прививать, а скорее будут только укреплять любовь к Родине, к стране.

«Военный лагерь – это так интересно». 33 ребёнка из Заводского района постигнут азы военной подготовки-7

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Я очень трепетно отношусь к своей малой родине, которой является Заводской район. Я очень трепетно отношусь к своей стране, к людям, которые меня окружают. И очень важно, чтобы подрастающее поколение тоже научилось обладать вот этим чувством, чувством патриотизма, ответственности.

«Военный лагерь – это так интересно». 33 ребёнка из Заводского района постигнут азы военной подготовки-10

Во время летних каникул во внутренних войсках организовано 20 военно-патриотических лагерей, из них больше половины с круглосуточным пребыванием. Ребята также здесь будут заниматься физической, медицинской подготовкой, в планах экскурсии, походы и концерты.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Павла Гавриленко # Сергей Масляк # Фотофакт

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