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Сын Якуба Коласа Михась Мицкевич: «Трэба, каб людзі чыталі, успаміналі»

03 ноября 2017 19:06
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Новости Беларуси. 135-летие со дня рождения Якуба Коласа отмечает 3 ноября Беларусь. К бронзовому памятнику поэта в столице возложили цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сын Якуба Коласа Михась Мицкевич: «Трэба, каб людзі чыталі, успаміналі»-1

Молодежь, рота почетного караула, официальные лица. Среди гостей – и сын песняра Михась Мицкевич. Несмотря на почтенный возраст, он старается не пропустить ни одно событие, связанное с памятью знаменитого отца.

Сын Якуба Коласа Михась Мицкевич: «Трэба, каб людзі чыталі, успаміналі»-3

Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:
Самае ж галоўнае – не тое, што прыдуць да помніка ці куды. Трэба, каб людзі чыталі, успаміналі. І развівалі сваё бачанне аб тым ці другім.

Сын Якуба Коласа Михась Мицкевич: «Трэба, каб людзі чыталі, успаміналі»-6

Елена Лешкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы:
Сёння мы ўшаноўваем памяць слаўнага сына Беларусі – Якуба Коласа. Гэта вельмі важна для нас. Але найважней гэта для нашых дзяцей і унукаў. Мы павінны памятаць і ім расказаць пра гэтага славутага паэта, пра яго любоў да Бацькаўшчыны.

В истории белорусской литературы творчество Якуба Коласа – целая эпоха. Его произведения переведены более чем на 40 языков. А вершиной творчества, несомненно, стала поэма «Новая земля».

# Культура # Белорусские писатели # Елена Лешкович # Михась Мицкевич

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