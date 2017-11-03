Сын Якуба Коласа Михась Мицкевич: «Трэба, каб людзі чыталі, успаміналі»

Новости Беларуси. 135-летие со дня рождения Якуба Коласа отмечает 3 ноября Беларусь. К бронзовому памятнику поэта в столице возложили цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 135-летие со дня рождения Якуба Коласа отмечает 3 ноября Беларусь. К бронзовому памятнику поэта в столице возложили цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодежь, рота почетного караула, официальные лица. Среди гостей – и сын песняра Михась Мицкевич. Несмотря на почтенный возраст, он старается не пропустить ни одно событие, связанное с памятью знаменитого отца.
Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:
Самае ж галоўнае – не тое, што прыдуць да помніка ці куды. Трэба, каб людзі чыталі, успаміналі. І развівалі сваё бачанне аб тым ці другім.
Елена Лешкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы:
Сёння мы ўшаноўваем памяць слаўнага сына Беларусі – Якуба Коласа. Гэта вельмі важна для нас. Але найважней гэта для нашых дзяцей і унукаў. Мы павінны памятаць і ім расказаць пра гэтага славутага паэта, пра яго любоў да Бацькаўшчыны.
В истории белорусской литературы творчество Якуба Коласа – целая эпоха. Его произведения переведены более чем на 40 языков. А вершиной творчества, несомненно, стала поэма «Новая земля».