Водитель, пострадавший при блокировании движения протестующими: «После потасовки пырснули газовым баллончиком»

Утром 14 октября в столице на отдельных участках дорог образовались пробки. И причина вовсе не час пик. Так, группа молодежи с бело-красно-белыми флагами перекрыла отрезок дороги на улице Тимирязева, блокируя движение всех видов транспорта.

Преступный беспредел не прекращался и вечером 13 октября. Протестующие блокировали движение транспорта в разных районах Минска. Терпеть такое поведение многие автомобилисты уже не в силах. Так, на пересечении Рокоссовского и Плеханова конфликт митингующих и водителей перерос в потасовку.

Возвращался домой с братом, подвозил его домой. На перекрестке Рокоссовского – Плеханова группа молодых людей перегородила дорогу на зеленый сигнал светофора. Вышли из машины, попросили отойти, разблокировать движение. В ответ на это они разошлись, пропустили перед нами стоящие машины. При переезде нами этого перекрестка вслед была нецензурная брань. После этого под колесо попал какой-то предмет. Мы вышли разобраться, после словесной перепалки завязалась драка. После потасовки пырснули газовым баллончиком в лицо. Там уже поразбежались все. Сели в машину и поехали по своим делам.

Почему у водителя сдали нервы понять несложно. Поведение митингующих открыто можно называть бандитизмом. У некоторых задержанных случайным образом в рюкзаках оказываются ножи, газовые баллончики и балаклавы.

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