Водитель, пострадавший при блокировании движения протестующими: «После потасовки пырснули газовым баллончиком»

Новости Беларуси. Жители Минска продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители Минска продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром 14 октября в столице на отдельных участках дорог образовались пробки. И причина вовсе не час пик. Так, группа молодежи с бело-красно-белыми флагами перекрыла отрезок дороги на улице Тимирязева, блокируя движение всех видов транспорта.
Преступный беспредел не прекращался и вечером 13 октября. Протестующие блокировали движение транспорта в разных районах Минска. Терпеть такое поведение многие автомобилисты уже не в силах. Так, на пересечении Рокоссовского и Плеханова конфликт митингующих и водителей перерос в потасовку.
Возвращался домой с братом, подвозил его домой. На перекрестке Рокоссовского – Плеханова группа молодых людей перегородила дорогу на зеленый сигнал светофора. Вышли из машины, попросили отойти, разблокировать движение. В ответ на это они разошлись, пропустили перед нами стоящие машины. При переезде нами этого перекрестка вслед была нецензурная брань. После этого под колесо попал какой-то предмет. Мы вышли разобраться, после словесной перепалки завязалась драка. После потасовки пырснули газовым баллончиком в лицо. Там уже поразбежались все. Сели в машину и поехали по своим делам.
Почему у водителя сдали нервы понять несложно. Поведение митингующих открыто можно называть бандитизмом. У некоторых задержанных случайным образом в рюкзаках оказываются ножи, газовые баллончики и балаклавы.
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Среди радикально настроенных демонстрантов несложно узнать и нашумевших в криминальных сводках персон. Вместе с агрессивными молодыми людьми движению машин на Рокоссовского мешала и вот эта женщина. Известно, что годами ранее журналистку из Беларуси Ольгу Класковскую суд Швеции приговорил к 8 годам тюрьмы. Ее признали виновной в покушении на убийство бывшего мужа-шведа. Сообщалось, что женщина набросилась на него с ножом, пока тот спал. В 2013 году власти Швеции депортировали Ольгу без права обжалования. Теперь искать криминальной славы она, видимо, решила на родине.
Зачем блокировали дорожное движение, выходили на проезжую часть, с какой целью это осуществляли? Стыдно, пояснить нечего? Люди едут с работы, кто-то спешит, а вы выходите, блокируете движение, думая только о себе, что вам захотелось выйти на дорогу. Как выходить на дорогу, так вы, конечно, смелая, а тут сказать на камеру боитесь.