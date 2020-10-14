Любой гражданин может принять участие в формировании Конституции. Что уже предложили белорусы?

Новости Беларуси. В Палате представителей продолжается прием предложений по корректировке Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начали работу диалоговые площадки в регионах. О том, насколько активно проходит эта кампания и какие предложения уже подлежат рассмотрению, мы поинтересовались у председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александра Лукьянова. Татьяна Савчик, СТВ:

Сейчас в обществе разворачивается работа по внесению предложений по изменениям в основной закон страны. Насколько активно проходит эта кампания и как реагируют люди? Любой гражданин нашей страны может принять участие в формировании Конституции

Александр Лукьянов, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

Уже более недели, как запущен процесс по локализации и аккумулированию предложений от нашего населения по поводу внесений изменений в Конституцию. 9 октября на сайте Парламентского собрания соответствующее объявление было размещено. Так, любой гражданин нашей страны может разместить свое предложение, оставить свой отзыв и таким формальным образом принять участие в комплектовании, формировании такого главного государственного документа, как Конституция Республики Беларусь. Достаточно высокая активность, несмотря на то, что прошла неделя. В некоторых регионах свыше полутысячи обращений отмечается. Конечно, этому способствует и активная работа на местах, в частности, депутатов, помощников, в том числе молодежных организаций, объединений, а также молодежных парламентских структур. Татьяна Савчик:

Сейчас в регионах начали работу диалоговые площадки. Насколько эффективна такая форма? Диалоговая площадка – это агрегатор местных инициатив

Александр Лукьянов:

Диалоговая площадка – пожалуй, то место, тот агрегатор тех местных инициатив, которые позволяют отфильтровать необходимые предложения. И те предложения, которые вносят граждане, зачастую бывают очень разными. Вместе с тем в ходе аккумулирования этих предложений на диалоговых площадках отмечают также, что существуют и предложения, носящие достаточно частный характер. Это не только изменение конституционных основ парламентского строения, допустим, выбора и изменений законодательного раздела Конституции и избирательной, в частности, главы, но, в том числе и такие инициативы, как трудоустройство, жилищные проблемы, социальная сфера. Также молодежь, к примеру, интересует изменение некоторых возрастных рамок, в частности, для принятия участия в выборах: как в местные Советы депутатов, так и в Палату представителей, в наш парламент. В том числе есть инициатива по смещению возрастной планки в более высокий диапазон – до 35 лет. Одно из интересных предложений – закрепление в Конституции недопущения фальсификации истории Есть такие интересные инициативы, в частности, по нашей национальной символике и геральдике, по закреплению конституционному и стимулированию популяризации наших национальных символов. Пожалуй, один из таких интересных аспектов и предложений – это закрепление в нашей Конституции такого момента, как недопущение фальсификации истории и искажения достижений народа Республики Беларусь и общей Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это тоже достаточно интересно. И эти диалоговые площадки как раз таки помогают аккумулировать эти предложения, чтобы привести их в некоторый формальный вид для того, чтобы уже в правовом поле принести уже дальше, к ученым, к экспертному сообществу. Конечно, это все направлено на то, чтобы сформировать все эти предложения и представить уже на Всебелорусском национальном собрании, как это было анонсировано – к концу текущего года или к началу 2021 года.

Татьяна Савчик:

Вы возглавляете именно молодежное парламентское крыло. Какие идеи сейчас генерирует наша молодежь? Что молодые люди хотели бы изменить в Конституции? Сейчас и молодые люди четко не представляют, как лучше. Мы должны опираться и на опыт других стран Александр Лукьянов:

Помимо того, что было сказано выше, конечно, молодых людей интересует международный опыт, в частности, касаемо молодежной парламентской деятельности. Совсем недавно конституционные реформы были проведены в Российской Федерации. В этой связи молодежь интересует: каким образом дальше будет формироваться, к примеру, законодательство в области Избирательного кодекса? Интересует, каким образом будет формироваться Палата представителей, возможно ли изменение в сторону партийных списков, уход от мажоритарной системы? На самом деле сейчас и молодые люди четко не представляют, как лучше. Мы, конечно, должны опираться и на опыт других стран. Ведь и в Российской Федерации не так качественно, возможно, отрабатываются эти моменты. Для Республики Беларусь достаточно уникальная ситуация. И тут бытуют разные мнения: возможно, должна остаться смешанная система. Это предстоит определить нам, в частности, на диалоговых площадках и при обсуждениях. Сейчас на местах, в крупных учреждениях образования, в общественных приемных работа соответствующая проводится. Также активно к этой работе подключены наши депутаты. Хочется отметить, что количество писем, которые приходят ежедневно, растет: если не в геометрической, то в серьезной прогрессии.

Татьяна Савчик:

Сегодняшняя ситуация требует конструктивного диалога в обществе. На ваш взгляд, готова ли к этому диалогу оппозиция, которая своих сторонников призывает к радикальным действиям? О посещении Президентом СИЗО КГБ: это шаг сильного лидера и мудрого человека, который взял на себя ответственность Александр Лукьянов:

Мне представляется, что тот сигнал, который прежде всего глава государства обозначил в субботу (10 октября – прим. ред.), встретившись с таким радикальным достаточно крылом, с лидерами тех протестных движений, безусловно, это шаг сильного лидера и мудрого человека, который прежде всего взял на себя ответственность и обозначил, что те, кто хочет конструктивно, спокойно, в адекватном состоянии, в адекватной форме диалога обсуждать изменения, те будут услышаны. Конечно, это сигнал всем тем, кто сегодня считает, что по тем или иным причинам не все делается в нашей стране для того, чтобы гражданам и нашему народу было комфортно. «На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений