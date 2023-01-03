«Не стоит сразу бросаться в тренажёрный зал». Как грамотно прийти к активному образу жизни?

Новый год отметили, пора вливаться в серые рабочие будни. За это время мы так привыкли к веселью, что даже не хочется об этом думать. После праздников бывает сложно настроиться на работу. О том, как это сделать правильно и без стресса для организма, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Что же делать тем людям, которые именно с нового года планируют привить активный образ жизни и физическую нагрузку? Как грамотно в это войти, чтобы не сорваться и продолжать это весь год?

Елизавета Зонтова, заведующая отделением профилактики:

Нужна во всем постепенность, то есть не стоит сразу бросаться в тренажерный зал, оснащать все это утяжелителями. Ольга Шерснева:

С чего начать тогда? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

С покупки абонемента в тренажерный зал – очень мотивирует. Ольга Шерснева:

Анастасия, может, у вас есть какие-то рецепты?