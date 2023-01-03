«Не стоит сразу бросаться в тренажёрный зал». Как грамотно прийти к активному образу жизни?

Новый год отметили, пора вливаться в серые рабочие будни. За это время мы так привыкли к веселью, что даже не хочется об этом думать. После праздников бывает сложно настроиться на работу. О том, как это сделать правильно и без стресса для организма, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Что же делать тем людям, которые именно с нового года планируют привить активный образ жизни и физическую нагрузку? Как грамотно в это войти, чтобы не сорваться и продолжать это весь год?
Елизавета Зонтова, заведующая отделением профилактики:
Нужна во всем постепенность, то есть не стоит сразу бросаться в тренажерный зал, оснащать все это утяжелителями.
Ольга Шерснева:
С чего начать тогда?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
С покупки абонемента в тренажерный зал – очень мотивирует.
Ольга Шерснева:
Анастасия, может, у вас есть какие-то рецепты?
Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Может быть, единственный рецепт, который могу дать на собственном примере. Сегодня я активно занимаюсь спортом на постоянной основе. Для меня Новый год – это всего лишь один день, и я не позволяю себе выходить из привычного графика касаемо спорта. Когда я начинала лет, наверное, семь назад, точно помню свои ощущения, насколько было тяжело себя заставить. Вроде бы первого числа я точно понимаю и знаю, что моя цель – начать заниматься спортом, перейти на правильное питание, но сделать это психологически действительно очень сложно. Поэтому здесь есть два варианта: нужно понимать силу характера и вообще того слова, которое даешь сам себе либо это делать резко, сразу. Естественно, это должен быть не тренажерный зал, потому что это физическая нагрузка на сердце и организм в целом. Что-то мягкое, но сразу – пусть это будет бассейн, сауна, коньки. Все что угодно, но сделать это сразу. Если человек все-таки понимает, что ему сделать тяжело и этого характера нет, спасают бумажки. Как бы там ни было, те самые бумажки, на которых мы пишем чуть ли не на холодильнике. Послезавтра или третьего, четвертого числа мы себе планируем, какую активность потихонечку начинаем. Мы видим четкий период, когда мы должны выйти до того самого тренажерного зала, если вам это необходимо, и ежедневно по факту выполнения этой задачи мы просто ставим птичку: сделано. Это доставляет неимоверный кайф и внутреннее удовлетворение, что ты ставишь цель и ее выполняешь. Каким способом: резко или постепенно – это уже человек, наверное, должен выбрать самостоятельно для себя.
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