Умение управлять деньгами. Что такое метод шести конвертов и как он работает?

Новый год отметили, пора вливаться в серые рабочие будни. За это время мы так привыкли к веселью, что даже не хочется об этом думать. После праздников бывает сложно настроиться на работу. О том, как это сделать правильно и без стресса для организма, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Вообще, на самом деле, это такие теоретические знания, которые распространены. Кто более-менее в это дело вникает – это правило управления вашими деньгами. Одно дело – уметь просто их заработать, другое дело – уметь их заработать и потратить бездумно, а третье – в чем, собственно говоря, проблема большинства населения – это умение управлять вашими деньгами. То есть вопрос к тому, что сегодня мы должны управлять деньгами, а не деньги нами. Получается зачастую наоборот. Правило шести конвертов: получая определенные доходы, то есть мы точно должны знать, что такое доход, расход, пассивный доход – в общем, это уже углубляемся в обучение.

Тем не менее получая любой доход, мы распределяем деньги по конвертам. Определенный процент этих денег должен быть на бытовые нужды, определенный процент – на развлечения, самообразование, то есть кому это важно, необходимо. В самообразование и саморазвитие входит не только умственное развитие, но и физическое в том числе. На протяжении месяца-двух-трех мы стараемся не вылазить за пределы этого конверта. Если у вас на продукты отложена определенная суммы – значит вы идете в магазин и конкретно на эту сумму покупаете. Таким образом получается, человек формирует сам себе подушку безопасности и то самое ощущение, когда у него деньги есть всегда. Я в этом убеждена – при любых доходах сегодня, соблюдая эти правила, человек может быть с деньгами всегда с любой суммы.

«Окунуться в будни». Как выйти из посленовогодней депрессии – подробнее здесь.