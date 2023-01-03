«Работаем с желаниями». Как достичь поставленных целей?

Новый год отметили, пора вливаться в серые рабочие будни. За это время мы так привыкли к веселью, что даже не хочется об этом думать. После праздников бывает сложно настроиться на работу. О том, как это сделать правильно и без стресса для организма, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что очень многие ставят себе какие-то цели на год. Вы на этот год поставили себе какие-то?
Денис Северов, магистр психологии:
Да, безусловно. Я ставлю себе цели, как на жизнь, на год. До Нового года у меня была сессия со своим коучем – у каждого психолога есть свой психолог, у каждого коуча есть свой коуч – на которой мы конкретно прописали, что я хочу, что достижимо, сроки, цели, какая ценность, какой смысл в этом. Потому что очень часто людям важно, когда в Новый год или день рождения ставят цели, ставят их просто, как какие-то: «Я хочу быть…» – эфемерные абсолютно, которые к ним не имеют никакого отношения. Когда мы ставим цели в Новый год, день рождения, работаем с желаниями, важно понимать, что это наши цели, какие они дают нам смыслы, в чем их значение и как они могут поменять нашу жизнь. Только тогда у нас появляется мотивация к достижению этих целей.
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