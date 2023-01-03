«Работаем с желаниями». Как достичь поставленных целей?

Новый год отметили, пора вливаться в серые рабочие будни. За это время мы так привыкли к веселью, что даже не хочется об этом думать. После праздников бывает сложно настроиться на работу. О том, как это сделать правильно и без стресса для организма, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что очень многие ставят себе какие-то цели на год. Вы на этот год поставили себе какие-то?