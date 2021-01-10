«Не стесняйся, поруководи страной». Посмотрите, как выглядит телефон, который стоит в кабинете у Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». Наиля Аскер-заде:

Покажите, пожалуйста, телефоны. Александр Лукашенко:

А, телефоны вам показать. Садись. Наиля Аскер-заде:

Да я постою. Александр Лукашенко:

Нет, садись в кресло, и ты все рассмотришь.

Наиля Аскер-заде:

Можно? Александр Лукашенко:

Так, Коль, платок дай. Садись, садись. Управляй страной. Будешь и отвечать. Наиля Аскер-заде:

А с Путиным вы тоже по этому телефону разговариваете? Александр Лукашенко:

Да, снимаешь трубку, нажимаешь номер, коммутатор меня соединяет. Снимай трубку и звони. Давай-давай, не стесняйся, поруководи страной. Наиля Аскер-заде:

Нет, нет, нет. Это такая ответственность, вы что.

Александр Лукашенко:

Нажимай, вот в центре видишь – секретарь? Нажимай. Нет, не снимай, пусть лежит. Наиля Аскер-заде:

А, все, понятно. Александр Лукашенко:

Говори, что ты хотела. Ну, хочешь Путина – наберут сейчас Путина. Наиля Аскер-заде:

Зачем отвлекать его работы? Александр Лукашенко:

А, ну тогда скажи, что это проверка связи.