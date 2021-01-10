«Не стесняйся, поруководи страной». Посмотрите, как выглядит телефон, который стоит в кабинете у Александра Лукашенко
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Покажите, пожалуйста, телефоны.
Александр Лукашенко:
А, телефоны вам показать. Садись.
Наиля Аскер-заде:
Да я постою.
Александр Лукашенко:
Нет, садись в кресло, и ты все рассмотришь.
Наиля Аскер-заде:
Можно?
Александр Лукашенко:
Так, Коль, платок дай. Садись, садись. Управляй страной. Будешь и отвечать.
Наиля Аскер-заде:
А с Путиным вы тоже по этому телефону разговариваете?
Александр Лукашенко:
Да, снимаешь трубку, нажимаешь номер, коммутатор меня соединяет. Снимай трубку и звони. Давай-давай, не стесняйся, поруководи страной.
Наиля Аскер-заде:
Нет, нет, нет. Это такая ответственность, вы что.
Александр Лукашенко:
Нажимай, вот в центре видишь – секретарь? Нажимай. Нет, не снимай, пусть лежит.
Наиля Аскер-заде:
А, все, понятно.
Александр Лукашенко:
Говори, что ты хотела. Ну, хочешь Путина – наберут сейчас Путина.
Наиля Аскер-заде:
Зачем отвлекать его работы?
Александр Лукашенко:
А, ну тогда скажи, что это проверка связи.
Наиля Аскер-заде:
Прошу прощения, это проверка связи. То есть по этому телефону вы разговариваете с Путиным, да?
Александр Лукашенко:
Да, по любому из четырех.
Наиля Аскер-заде:
А на повышенных тонах были разговоры?
Александр Лукашенко:
Ну, а зачем же нам по телефону на повышенных тонах разговаривать? Нет.
Наиля Аскер-заде:
Взаимопонимание в основном?
Александр Лукашенко:
Ну, по телефону же не повышают тон. У нас не принято это между главами государств. Вообще это не очень. Но с Путиным вообще-то мы можем – с единственным человеком – поспорить, там даже как-то поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. Это только с близкими людьми возможно, а так нет.