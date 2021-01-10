«То есть вы недовольны условиями сделки по газу?» Александр Лукашенко ответил на вопросы об отношениях с Россией

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». Наиля Аскер-заде:

Между Россией и Беларусью, наверное, самые тесные отношения из всех стран на постсоветском пространстве. У нас и культурные корни схожие, и язык. Даже большая часть вашей речи на инаугурации была на русском языке. Нынешний уровень интеграции вам каким кажется – достаточным, избыточным, что-то еще надо делать? Куда дальше двигаться? Александр Лукашенко:

Прежде чем куда-то двигаться, надо решить принципиально один вопрос. Один. Создать равные условия для людей и субъектов хозяйствования. Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий. Это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве.

Наиля Аскер-заде:

А по чьей вине так происходит? Вы не можете найти взаимопонимание с нашим президентом? Александр Лукашенко:

Не по нашей. Ну, давайте конкретно посмотрим на некоторые вещи. Вы занимаетесь тепличным хозяйством, к примеру, в России. И я занимаюсь тепличным хозяйством в Беларуси. Вы получаете газ природный для теплиц (потому что там теплица, тепло) по 80 долларов, а я получаю на границе по 130. Равные условия? Я смогу товар свой продать на нашем общем рынке? Нет. Потому что вы в лучших условиях. Также и по людям – коль мы декларировали, не только уже в Союзном государстве, но и в ЕврАзЭС свободу передвижения товаров, грузов, капиталов, рабочей силы – надо, чтобы этого не было. Наиля Аскер-заде:

То есть вы недовольны условиями сделки по газу? Но цена, по-моему, не 130, а поменьше. Александр Лукашенко:

128,5 – я округляю – 130. Думаю, что это цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так. Наиля Аскер-заде:

А вы говорили об этом нашему президенту? Александр Лукашенко:

Мы еще не оговаривали этот вопрос, и я не буду его инициировать. Если вы так решили, пусть будет так.

Наиля Аскер-заде:

А как сейчас строятся отношения в нефтяной сфере? Александр Лукашенко:

Подписали договоры по нефти. Но, скажите, если я у вас покупаю товар, притом который не имеет никакого дефицита сейчас, в том числе и нефть – это же не дефицит – я вам должен премию платить или вы мне? Вопрос риторический. Наиля Аскер-заде:

Зависит от каждой конкретной сделки. То есть вы считаете, нужна более глубокая экономическая интеграция между нашими государствами? Александр Лукашенко:

Конечно. И нам надо в экономике, в людях и так далее абсолютно ничему не препятствовать. Тем более России. Нам надо, наоборот, ближе быть, тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему? Наиля Аскер-заде:

Вас послушать – все плохо.