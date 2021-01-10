«То есть вы недовольны условиями сделки по газу?» Александр Лукашенко ответил на вопросы об отношениях с Россией
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Между Россией и Беларусью, наверное, самые тесные отношения из всех стран на постсоветском пространстве. У нас и культурные корни схожие, и язык. Даже большая часть вашей речи на инаугурации была на русском языке. Нынешний уровень интеграции вам каким кажется – достаточным, избыточным, что-то еще надо делать? Куда дальше двигаться?
Александр Лукашенко:
Прежде чем куда-то двигаться, надо решить принципиально один вопрос. Один. Создать равные условия для людей и субъектов хозяйствования. Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий. Это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве.
Наиля Аскер-заде:
А по чьей вине так происходит? Вы не можете найти взаимопонимание с нашим президентом?
Александр Лукашенко:
Не по нашей. Ну, давайте конкретно посмотрим на некоторые вещи. Вы занимаетесь тепличным хозяйством, к примеру, в России. И я занимаюсь тепличным хозяйством в Беларуси. Вы получаете газ природный для теплиц (потому что там теплица, тепло) по 80 долларов, а я получаю на границе по 130. Равные условия? Я смогу товар свой продать на нашем общем рынке? Нет. Потому что вы в лучших условиях. Также и по людям – коль мы декларировали, не только уже в Союзном государстве, но и в ЕврАзЭС свободу передвижения товаров, грузов, капиталов, рабочей силы – надо, чтобы этого не было.
Наиля Аскер-заде:
То есть вы недовольны условиями сделки по газу? Но цена, по-моему, не 130, а поменьше.
Александр Лукашенко:
128,5 – я округляю – 130. Думаю, что это цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так.
Наиля Аскер-заде:
А вы говорили об этом нашему президенту?
Александр Лукашенко:
Мы еще не оговаривали этот вопрос, и я не буду его инициировать. Если вы так решили, пусть будет так.
Наиля Аскер-заде:
А как сейчас строятся отношения в нефтяной сфере?
Александр Лукашенко:
Подписали договоры по нефти. Но, скажите, если я у вас покупаю товар, притом который не имеет никакого дефицита сейчас, в том числе и нефть – это же не дефицит – я вам должен премию платить или вы мне? Вопрос риторический.
Наиля Аскер-заде:
Зависит от каждой конкретной сделки. То есть вы считаете, нужна более глубокая экономическая интеграция между нашими государствами?
Александр Лукашенко:
Конечно. И нам надо в экономике, в людях и так далее абсолютно ничему не препятствовать. Тем более России. Нам надо, наоборот, ближе быть, тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?
Наиля Аскер-заде:
Вас послушать – все плохо.
Александр Лукашенко:
Нет, наоборот. Мы с Россией (Беларусь) имеем такой уровень, которого у нас нет с другой страной какой-то.
Наиля Аскер-заде:
Другие страны завидовать могут.
Александр Лукашенко:
Да. Но это не то, чего…
Наиля Аскер-заде:
А вы все равно жалуетесь.
Александр Лукашенко:
Нет, я не жалуюсь.
Наиля Аскер-заде:
А если говорить про валютный союз, насколько глубокая проработка этого вопроса велась?
Александр Лукашенко:
Нет, никакой глубокой проработки валютного союза не было. Почему? Потому что мы изначально с президентом России определились, что валютный союз (единая валюта и так далее) – это венец, мы к этому должны прийти. Да и такой, в общем-то, дикой необходимости не было. Так ваш Национальный банк и наш Национальный банк единогласно заявили. Нет проблем здесь.