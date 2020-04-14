«Не спилась, не потеряла себя. Она вышивает». Гринько рассказала о самом запомнившемся интервью – с женщиной без рук и ног

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы взяли более 200 интервью. А какое самое яркое для Вас? И что Вы вынесли из этого цикла программ для себя?

Лариса Гринько, телеведущая:

Лена Василевич. Она родилась ластоногой. У неё нет ни рук, ни ног.

Видеозапись программы «Судьбы своей хозяйка» из архива СТВ:

Она родилась с диагнозом «анемия верхних и нижних конечностей». Семимесячную её родители сдали в Дом ребёнка. Через 16 лет она найдёт своих родителей, чтобы понять – им она не нужна. Зато очень нужна своему единственному сыну Денису, которому вскоре исполнится 16 лет. Современная белоруска – сильная. Так считает Лариса Гринько. И вот почему

Лариса Гринько:

Одна левая ручка. И на правой маленькая такая пимпочка. И вот эта женщина не спилась, не потеряла себя. И она вышивает. Маленькой вот этой культяшечкой она вышивает, она чистит картошку. Вырастила сына.