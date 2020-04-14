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«Не спилась, не потеряла себя. Она вышивает». Гринько рассказала о самом запомнившемся интервью – с женщиной без рук и ног

14 апреля 2020 14:15
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы взяли более 200 интервью. А какое самое яркое для Вас? И что Вы вынесли из этого цикла программ для себя?

«Не спилась, не потеряла себя. Она вышивает». Гринько рассказала о самом запомнившемся интервью – с женщиной без рук и ног-1

Лариса Гринько, телеведущая:
Лена Василевич. Она родилась ластоногой. У неё нет ни рук, ни ног.

«Не спилась, не потеряла себя. Она вышивает». Гринько рассказала о самом запомнившемся интервью – с женщиной без рук и ног-4

Видеозапись программы «Судьбы своей хозяйка» из архива СТВ:
Она родилась с диагнозом «анемия верхних и нижних конечностей». Семимесячную её родители сдали в Дом ребёнка. Через 16 лет она найдёт своих родителей, чтобы понять – им она не нужна. Зато очень нужна своему единственному сыну Денису, которому вскоре исполнится 16 лет.

Современная белоруска – сильная. Так считает Лариса Гринько. И вот почему

«Не спилась, не потеряла себя. Она вышивает». Гринько рассказала о самом запомнившемся интервью – с женщиной без рук и ног-7

Лариса Гринько:
Одна левая ручка. И на правой маленькая такая пимпочка. И вот эта женщина не спилась, не потеряла себя. И она вышивает. Маленькой вот этой культяшечкой она вышивает, она чистит картошку. Вырастила сына.

«Не спилась, не потеряла себя. Она вышивает». Гринько рассказала о самом запомнившемся интервью – с женщиной без рук и ног-10

Как бы, образец душевной и духовной стойкости. Потому что этому учиться и учиться. Когда мы начинаем ныть, что нам что-то не так: продукты дорогие, денег не хватает, морщины пошли – посмотри, как люди живут и как выживают. Это – образец для того, чтобы немножечко подниматься над обстоятельствами. И это очень важно.

# Телевидение в Беларуси # общество # Лариса Гринько # Вадим Щеглов

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