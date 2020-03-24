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Современная белоруска – сильная. Так считает Лариса Гринько. И вот почему

24 марта 2020 11:54
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Более 20 лет Вы состоите в Белорусском союзе женщин. А какая она – современная белоруска?

Лариса Гринько: «Люди хотят быть немножко лучше, чем они есть. Может, потому что у нас слой селебрити очень узкий»

Лариса Гринько, телеведущая:
Сильная. Сильная. Вот это определение «слабый пол» – это не совсем про нас.

Современная белоруска – сильная. Так считает Лариса Гринько. И вот почему-1

Вадим Щеглов:
Слабый пол – это гнилые доски под ногами, как говорила Раневская.

Лариса Гринько:
Да. Сильная в становлении духовном, в душевном, в любви, в отношениях, в невозможности предать. Вот мне кажется, в желании всё время карабкаться наверх. Понимаете? Вот это умение брать ответственность. Потому что, к сожалению, так происходит, такие процессы общественные, что иногда женщине надо брать ответственность на себя.                          

# Женщины Беларуси # Культура # Лариса Гринько # Вадим Щеглов

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