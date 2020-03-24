Современная белоруска – сильная. Так считает Лариса Гринько. И вот почему

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Более 20 лет Вы состоите в Белорусском союзе женщин. А какая она – современная белоруска?

Лариса Гринько: «Люди хотят быть немножко лучше, чем они есть. Может, потому что у нас слой селебрити очень узкий»

Лариса Гринько, телеведущая:

Сильная. Сильная. Вот это определение «слабый пол» – это не совсем про нас.