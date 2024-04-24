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Не с кем оставить детей. Когда необходимы услуги няни?

24 апреля 2024 11:42
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Комфорт XXI века. Сегодня абсолютно не обязательно быть хорошей хозяйкой – можно вызвать сотрудника клининговой компании, нанять домработницу или заказать еду на дом. Все это облегчает жизнь, что женщин не может не радовать. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы относитесь к няням?

Не с кем оставить детей. Когда необходимы услуги няни?-1

Максим Казак, помогает девушкам восстанавливать навыки вождения после длительного перерыва:
Положительно, если действительно не с кем оставить своих детей. Потому что в любом случае рано или поздно хочется отдохнуть, хочется побыть, например, с супругой, съездить. У нас в этом случае есть бабушка, которая с удовольствием с ними посидит. Мы их отвозили.

Алеся Лакина:
Это прекрасно, когда договоренность. Это, наверное, не так часто. Если люди работают, допустим, и не с кем оставлять детей?

Максим Казак:
Если не с кем, я думаю, да. В моем случае супруга не очень доверяла бы, мы это как-то обсуждали. Она говорит: «Нет, лучше я посижу, а ты чем-то займешься».

«Живем на 23 этаже». Почему удобно заказывать клининг окон – подробнее здесь.

# Дети # общество # Алеся Лакина

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